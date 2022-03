La Fundació Antonio Camaró i associacions internacionals s'uneixen a València en un cicle de concerts per la pau

El pintor i intel·lectual ens recorda constantment el seu "compromís per la pau i el respecte i la bona convivència entre totes les cultures i cosmovisions del món", la qual cosa li ha portat a ser nomenat per la UNESCO com el pintor de la concòrdia i la pau.

Així mateix, ha sigut reconegut per diferents organismes i entitats amb premis com l'atorgat en la Casa Árabe i el Cercle Hispanoárabe per la trajectòria per la pau i la bona convivència i el concedit per l'Associació d'Empresaris Europeus per portar el missatge d'una economia ètica per mitjà de l'art.

Camaró transmet amb les seues paraules el sentit de la vida: "La meua obra i el meu treball és un crit per a acabar amb tots els radicalismes que són generadors de xenofòbies i abominacions. Per eixe motiu, hem d'acabar amb tot discurs d'odi".

L'artista és el successor de Nicolás Roerich, la icona actual per la pau, treballador infatigable pel benestar de l'ésser humà, buscant les trobades i la bona convivència entre tots: "Les trobades amb l'altre, amb el diferent, ens enriqueix a tot nostre ser i ens fa més bells".

Els concerts se celebraran el 27 de març, en l'Amfiteatre de Benimàmet; el diumenge 3 d'abril, en la plaça de Patraix; el diumenge 24 d'abril, en el local Rincón d'Ibarra, en La Punta; i en la Plaça de la Verge, en una data encara per determinar.

MANIFEST PER LA PAU

Tots els actes programats començaran les 12 hores amb la lectura d'un manifest per la pau, actuacions culturals i diverses peces musicals per la pau a càrrec de la contrabaix Irene Sancho Álvarez, coordinadora dels joves del Conservatori de València que participen en aquests concerts, segons les mateixes fonts.

Per a Camaró, la cultura crea ponts i llaços i no murs: "La incultura genera ferotgies i malvolençes. Per açò, la nostra veu ha d'alçar-se per a acabar contra tot totalitarisme, fonamentalisme i dogmatisme que són alifacs generadors d'horror, patiments, pors i dolor per mitjà del diàleg, que és l'única arma per a acabar amb tota barbàrie. Per aquest motiu, és important generar aquest tipus de trobades".