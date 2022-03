Falles.- La falla Maestro Gozalbo de València aconsegueix el premi Picota del PSPV a la crítica local

La vicealcaldesa de la capital valenciana i secretària general del PSPV-PSOE a València, Sandra Gómez, ha destacat que "amb la volta a la normalitat" aquest partit torna també, "en un any molt especial per als fallers i les falleres" per poder celebrar unes Falles completes, a entregar de nou el Premi La Picota a la crítica local.

Gómez ha explicat que aquest guardó "s'ha entregat ininterrompudament tots els anys des de 2005, amb l'única excepció de 2020", exercici en el qual "es van suspendre les Falles per la crisi sanitària" provocada per la Covid-19.

Així mateix, la vicealcaldesa ha assenyalat que des de 2019, amb la finalitat de destacar "el paper principal dels artistes fallers com a artífexs materials de l'art i la crítica", s'inclou en la mateixa convocatòria el Premi 'Sacabutx' per a l'artista de l'escena seleccionada, en aquesta ocasió per a Manuel Algarra.

El Premi 'Picota' arriba a la seua 17 edició, amb la participació en ell de 300 falles. El guardó, que té com imatge un disseny del dibuixant valencià Ortifus, busca "donar un modest impuls a la recuperació de l'esperit crític" de la festa fallera i busca "premiar escenes del monument en les quals es critique algun aspecte de caràcter local o municipal".

El jurat del premi està format per l'artista Martín Forés; Pilar Calabuig, fallera i exregidora socialista en l'Ajuntament de València; Rafael Raga, professor de Belles arts, i el documentalista Ferran García.