Brussel·les aprova 100 milions dels fons regionals per a la Comunitat Valenciana

Brussel·les ha autoritzat un total de 171 milions d'euros sota el paraigua dels fons React-EU, dels quals 39 milions d'euros aniran a parar a Alemanya i 32 milions d'euros a Dinamarca, a més dels 100 milions de la Comunitat Valenciana a Espanya.

A Alemanya, es desembossaran 27 milions d'euros en Baden-Württemberg que es destinarà a la investigació i el desenvolupament a més de pimes perquè milloren la seua competitivitat i la seua resiliència a les crisis; mentre que en Bavaria el Fons Social Europeu destinarà amb 12 milions d'euros als col·lectius més afectats pel coronavirus, per exemple contractant a més personal formatiu i del sector de la salut.

Aquests fons finançaran la formació de 700 persones així com la seua capacitació per a les transicions verda i digital i, a més, donarà suport als intercanvis entre universitats i pimes per a traslladar els resultats de la investigació al mercat.

A més, es desembossaran altres 32 milions d'euros per a Dinamarca per a escalar i provar noves tecnologies innovadores i renovables, especialment vinculades al sector de les energies netes.

React-EU forma part del programa NextGenerationEU i està dotat amb 50.600 milions d'euros en finançament addicional per a 2021 i 2022 com a part dels programes de política de cohesió 2014-2020.