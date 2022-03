La inesperada visita que han tenido unos estudiantes: "¿Qué probabilidad hay de que Rubius entre a tu clase de noruego?"

Moral y legalmente, por lo general tiene que haber un motivo justificado para ausentarse del centro educativo al que asistes. Sin embargo, hay una tuitera que tiene claro que nunca debe hacerlo porque, ¿y si falta y acude a clase el Rubius?

Este escenario parece imposible, pero a Gretta, una streamer venezolana que actualmente vive en Noruega, le ha sucedido. "¿Cuál es la probabilidad de que el Rubius entre a tu aburrida clase de noruego un martes por la tarde?", se preguntó en Twitter.

Tal y como se ve en el vídeo que ha compartido, el youtuber estaba junto a la profesora en el aula mientras los alumnos le miraban atentamente cómo hablaba en noruego.

-¿Cuál es la probabilidad de que @Rubiu5 entre a tu aburrida clase de noruego un martes por la tarde?



-Si 😎👍#rubius pic.twitter.com/r3SsL9C8ND — Vinagretta (@grettakince) March 15, 2022

Al parecer, esta es una clase a la que asisten diferentes residentes en Noruega para aprender el idioma, el cual el streamer domina porque nació allí. De hecho, la tuitera ha revelado el motivo de su visita, que no es otro que un proyecto profesional.

En el vídeo se ve a un operador de cámara y a un pertiguista grabándole. Y es que este momento formará parte de Rubius X, el documental por los 10 años del youtuber que prepara Amazon Prime Video.

Gracias a todos los mensajes tan bonitos 😭😭😭😭 pic.twitter.com/xX0EElCb5V — Vinagretta (@grettakince) March 15, 2022

Por su parte, Gretta, que no era la única entusiasmada con la visita del creador de contenido, pudo hacerse después una foto con él y, además, aparecerá en su documental. "Voy a salir en su documental interpretando a la chica loca del salón que empezó a transpirar por sitios que no sabía que existían. Me hicieron firmar una cláusula y todo", tuiteó.