Falles.- Més de 93.000 persones desfilaran davant la Geperudeta entre dijous i divendres durant l'ofrena a la patrona

Els participants en aquest acte són els integrants de les comissions falleres que pertanyen a la Junta Central Fallera (JCF) de València - amb un cens de 93.464 persones i entre les quals s'inclouen les falles d'aquesta ciutat i de poblacions pròximes com Burjassot, Mislata, Xirivella i Quart de Poblet-, de cases regionals i d'altres festes de la Comunitat Valenciana.

El recorregut de l'ofrena es desenvolupa per dos itineraris del centre de València i conclou en la plaça de la Verge, on es troba la Basílica de la Verge dels Desemparats, i davant la gran imatge de la patrona que cada any es munta perquè durant aquest acte siga coberta amb les flors que els porten els participants.

En aquesta ocasió, hi haurà canvis en el trajecte habitual a causa de les obres que es realitzen en la plaça de la Reina, com ja va succeir en les Falles de 2021 celebrades el passat mes de setembre després d'ajornar-se a eixa data per la pandèmia de la Covid-19. Un recorregut passarà pel carrer del Mar i no pel carrer de la Pau, i un altre pel carrer Quart i no per Sant Vicent.

L'ofrena s'iniciarà aquest dijous a la vesprada, com cada 17 de març, i conclourà la nit del divendres, com cada 18 de març. La desfilada arrancarà a les 15.30 hores. Aquesta cita del programa faller torna en 2022 al seu calendari habitual després de no haver-se celebrat en 2020 per la suspensió de les Falles arran de la pandèmia i després de l'ajornament a setembre de les del passat any.

Per un dels trajectes desfilaran aquest dijous, entre les 15.30 hores i les 22.30 hores, les comissions dels sectors Russafa B., Pla del Reial-Benimaclet, Canyamelar-Grau-Natzaret, La Xerea, Rascanya, Camins al Grau i Russafa A. Així mateix, per l'altre ho faran des de les 15.30 hores les de Mislata, La Creu Coverta, El Pilar-Sant Francesc, Patraix, La Seu-Mercat. Botànic-La Petxina, Quart de Poblet-Xirivella i Jesús.

Per aquest mateix traçat passaran per a oferir els seus rams a la patrona, sobre les 23.30 hores i després de les comissions falleres, les cases regionals i les juntes locals. A continuació, cap a les 23.40 hores desfilaran els membres de la falla Enginyer José Sirera-Pío IX, la de la Fallera Major Infantil de València 2022, Nerea López, segons indica el programa oficial de les Falles d'enguany consultat per Europa Press.

A aquest els seguirà la comitiva oficial de delegacions de Múrcia, Castelló i Alacant; les últimes cinc Falleres Majors Infantils de València, i sobre les 23.55 hores, Nerea López i la seua cort d'honor al costat de components de la JCF i la Banda Municipal de la capital valenciana.

La segona jornada d'ofrena a la Verge dels Desemparats començarà el divendres, també a les 15.30 hores. Des d'eixa hora i per un dels recorreguts es dirigiran cap a la Geperudeta les comissions falleres de Benimàmet-Burjassot-Beniferri, Malvarrosa-Cabanyal-Beteró, Algirós, Poblats al Sud, Quatre Carreres, i Pla del Remei-Gran Via.

Així mateix, per l'altre trajecte passaran les falles de la Roqueta-Arrancapins, Olivereta, La Saïdia, El Carme, Benicalap i Campanar. Cap a les 23.30 hores desfilaran per eixe traçat casa regionals, entitats convidades a l'ofrena i la comissió Poeta Alberola-Totana, a la qual pertany la Fallera Major de València de 2022, Carmen Martín.

Després d'aquesta falla, ho farà la comitiva oficial de delegacions de Múrcia, Castelló i Alacant; les últimes cinc Falleres Majors de València, i a cap a la 1.05 hores, ja de la matinada del dissabte, Carmen Martín i la seua cort d'honor al costat de components de la JCF i la Banda Municipal de la ciutat per a tancar l'ofrena.

"EL VISCUT DURANT AQUESTS DOS ANYS"

Pel que fa al disseny del mantell de la imatge de la patrona que presidirà la plaça de la Verge, que se n'anirà confeccionant amb els rams que depositen les falleres, el coordinador dels 'Vestidors' de la Geperudeta, Josep García Bosch, ha avançat que tindrà un dibuix "que farà referència a tot el viscut durant aquests dos anys" passats, segons ha informat l'Arquebisbat de València en un comunicat.

Aquesta institució ha assenyalat que com és tradició, en els rams aportats per les comissions falleres a la Mare de Déu dels Desemparats predominaran els colors blancs i rojos. La flor principal serà el clavell encara que també hi haurà detalls de diferents tons i flors com la statice.

La Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats romandrà tancada les vesprades d'aquest dijous i aquest divendres, ha precisat l'Arquebisbat, que ha apuntat que el dissabte estarà oberta i que celebrarà les misses en horari de diumenge amb diverses eucaristies al matí i a la vesprada, en ser la solemnitat de San José.