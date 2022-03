Ucraïna.- L'Ajuntament de València tramita 37 sol·licituds d'escolarització de menors refugiats

La regidora d'Educació i de Cooperació i Migració en la capital valenciana, Maite Ibáñez, ha assenyalat que aquesta ciutat ha atès a més de 700 persones refugiades ucraïneses a partir del conflicte bèl·lic iniciat en el seu país. Així mateix, ha destacat que moltes d'elles arriben amb menors als quals se'ls ha de facilitar l'accés al sistema educatiu.

"Estem en contacte amb el cònsol honorari d'Ucraïna per a coordinar la col·laboració de traductors que ajuden tant en la integració dels xiquets a les aules com en les gestions administratives per a procedir a l'escolarització", ha manifestat Ibáñez.

Des de la Regidoria d'Educació habitualment es tramita aquest tipus d'escolaritzacions a través del Portal d'Escolarització Sobrevinguda però, davant la creixent demanda d'atenció per a xiquets i xiquetes procedents d'Ucraïna, també s'ha habilitat un correu electrònic i un número de telèfon per a poder agilitzar el procediment, ha destacat l'administració municipal.

"Des de l'Ajuntament de València hem activat un correu i un telèfon per a atendre totes les peticions d'escolarització que ens estan arribant, tant a través dels familiars com a través de les ONG, que ens ajuden a més a realitzar la traducció", ha detallat l'edil.

Maite Ibáñez ha agregat que el consistori està igualment coordinat amb la Secretaria Autonòmica d'Educació, dependent de la Generalitat, "per a assegurar una adequada escolarització als xiquets que arriben des d'Ucraïna".

El procés d'escolarització sobrevinguda comença al setembre, una vegada ha finalitzat el període d'escolarització ordinària de la Conselleria d'Educació. L'any passat, durant el curs escolar 2021-2022, es van atendre 1.554 sol·licituds. D'aquest total, 332 van ser de menors espanyols i 1.200 de menors de 60 nacionalitats.

De tots ells, al llarg del curs passat es va procedir a l'escolarització de 30 xiquets i xiquetes procedents d'Ucraïna, una xifra que ja s'ha sobrepassat a meitat del mes de març com a conseqüència de la crisi humanitària que ha deslligat la guerra, ha assenyalat el consistori.

Ibáñez ha assegurat que des de la Regidoria d'Educació s'està responent l'escolarització en totes les etapes, tant en l'obligatòria com en la no obligatòria dels xiquets de 0 a 6 anys.

"Estem en contacte amb l'Associació d'Escoles Infantils Privades ADEIV-ACADE per a coordinar qualsevol tipus d'actuació per als xiquets de l'Educació Infantil. En aquest sentit, també anem a facilitar la sol·licitud del xec escolar per a les famílies ucraïneses que ho requerisquen", ha agregat.

L'Ajuntament de València ha mobilitzat 1,5 milions d'euros per a poder respondre les necessitats dels refugiats procedents d'Ucraïna que estan arribant a aquesta ciutat de manera progressiva, ha exposat l'administració local.

Els fons, ha indicat, s'incorporaran al pressupost municipal procedents dels romanents en la primera modificació de crèdit amb l'objectiu de "reforçar els servicis municipals i poder atendre en les millors condicions a les persones refugiades que estan arribant aquests dies a la ciutat fugint de la guerra".

"INTENSIFICANT ESFORÇOS"

"Estem intensificant els nostres esforços perquè la ciutat de València aculla a totes les famílies que estan arribant des d'Ucraïna, expulsades de les seues llars per la guerra. Fins al moment hem atès a més de 700 persones, a les quals hem oferit dependències municipals o privades amb les quals hem arribat a un acord", ha subratllat Maite Ibáñez.

La també edil de Migració ha assenyalat que des del seu departament s'està treballant per a aconseguir més allotjaments amb els quals acollir les famílies que vagen arribant a la ciutat perquè s'espera que la xifra de desplaçats com conseqüència de la guerra vaja augmentant amb el transcurs de les setmanes.