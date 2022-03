Ucraïna.- La diòcesi de València acull famílies refugiades en un antic monestir de Torrent

Així mateix, ha destacat que a través de la línia de recollida de fons oberta des de Cáritas Espanyola dins de la campanya d'emergència dirigida al poble ucraïnés en la diòcesi de València s'han recaptat fins al moment més de 30.000 euros.

El director de Cáritas València, Ignacio Grande, ha mostrat la seua gratitud "per la solidaritat de la societat valenciana, que sempre respon les peticions d'ajuda en favor de les persones que més pateixen".

"Quasi un centenar de Cáritas parroquials ja estaven acompanyant a famílies procedents d'Ucraïna abans d'aquesta crisi que en aquests pròxims mesos acolliran a altres familiars o amics ucraïnesos i necessitaran més suport", ha ressaltat Grande.

L'entitat ha augmentat els fons necessaris per a poder cobrir les necessitats bàsiques d'aquestes persones, més de 150 famílies a les quals s'han unit des de gener de 2022 altres 33. A aquestes s'afegiran les que puguen ser acollides en el futur.

L'Arquebisbat de València ha posat a la disposició de l'administració un antic monestir a Torrent amb capacitat per a acollir 40 persones de forma provisional mentre accedeixen a altres recursos més estables.

Aquest dimecres han arribat a aquest convent valencià les dos primeres famílies d'ucraïnesos que s'acolliran després de fugir de la guerra. Han sigut derivades per part del Centre d'Atenció a l'Immigrant (CAI) de l'Ajuntament de València.

Totes les persones acollides a Torrent, nou de moment, romandran en aquestes instal·lacions de manera provisional fins que puguen trobar-se vivendes estables per a elles, ha insistit l'Arquebisbat.

A més, Cáritas València està condicionant més d'una desena de vivendes, pròpies o cedides per algunes parròquies, per a poder realitzar en elles l'acompanyament de les famílies que puguen ser derivades allí per l'administració.

DONACIONS

L'organització ha recordat que es poden seguir fent donacions a través dels comptes de Cáritas Espanyola o per mitjà de les seues pròpies. Els fons seran destinats a atendre a les persones a Ucraïna i en els països fronterers o a les persones que siguen acollides al territori de les diòcesis.

L'Arquebisbat de València ha apuntat que els comptes per a donacions són Caixabank ES31 2100 5731 7502 0026 6218; Santander ES88 0049 6791 7121 1600 9428; Caixa Popular ES19 3159 0078 5716 6338 6025; i Bizum 00089.