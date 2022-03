El PP critica que Puig "va deixar sense pagar" 2.367 milions d'euros en 2021 malgrat l'emergència per la Covid

"En els moments d'urgència és quan un Govern ha d'estar a l'altura i destinar els diners a les necessitats de les persones. No s'entén, per tant, que el tripartit deixara sense pagar en 2021 un total de 2.367 milions d'euros, als quals cal sumar 719,8 milions de factures en el calaix", ha assenyalat Ibáñez en un comunicat.

El diputat popular ha subratllat que el capítol d'ajudes va ser el que va liderar els impagaments. Així, ha explicat que, de 1.266 milions d'euros, 549,5 milions es van quedar sense pagar, i que la vicepresidenta Mónica Oltra "va deixar sense pagar 253,8 milions d'euros del seu pressupost en 2021".

Així mateix, Ibáñez ha qualificat d'"incomprensible" que en plena pandèmia el Consell deixara sense executar 1.823,5 milions d'euros de 2021, dels quals més de la meitat -51,54%- corresponia a polítiques socials. "Educació es va deixar d'executar 367,8 milions, Sanitat 250 milions amb una pandèmia en curs, Vivenda es va deixar d'executar 148,7 milions i Igualtat es va deixar d'executar 173,4 milions. Això suposa 939,9 milions sense executar en polítiques socials en 2021, dels 1.823,5 milions no executats pel Consell", ha assenyalat.

D'altra banda, Rubén Ibáñez ha criticat que en 2021 el tripartit augmentara la pressió fiscal en la renda, per damunt del pressupostat -concretament 371M més en IRPF tram autonòmic que el pressupostat, arribant als 4.655 milions d'euros- i també es va augmentar per damunt del pressupostat la partida de l'impost de patrimoni, successions i donacions en més de 45 milions, fins a superar els 524 milions d'euros. "L'entestament del tripartit per no baixar els impostos, fins i tot en un període d'extrema fragilitat com el de la pandèmia, va suposar un càstig per als ciutadans", ha recalcat.

Ibáñez ha destacat, finalment, que en 2021, en matèria de dependència, l'ajuda del Govern d'Espanya només va ser d'un terç del pressupostat, "sense que per part de Puig s'elevara la veu per a reclamar".