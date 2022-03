El TSJCV revoca la presó permanent revisable de l'home que va assassinar de 69 punyalades a la seua mare en Sant Vicent

La Sala ha estimat parcialment el recurs presentat pel ministeri fiscal i l'advocat defensor, José Manuel Ortigosa Lora, i conclou, sobre el crim de la progenitora, que no resulta aplicable l'agreujant d'acarnissament ni la circumstància d'especial vulnerabilitat de la víctima, encara que manté les de traïdoria i agreujant genèrica de parentiu, segons la sentència consultada per Europa Press.

Respecte al seu pare, el TSJCV confirma i manté íntegrament la sentència i la condemna de l'acusat com a autor d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Per tant, revoca la pena de presó permanent revisable i condemna a l'home a 38 anys de presó, 24 per l'assassinat amb traïdoria i agreujant de parentiu de la mare i 14 per assassinat en grau de temptativa del seu progenitor.

També estipula que l'home no es podrà aproximar a una distància inferior a 1.000 metres al seu pare i la seua germana, als seus domicilis, lloc de treball o qualsevol altre lloc on es troben així com de comunicar-se amb ells per telèfon, xarxes socials, per escrit o per qualsevol altres mitjans durant 47 anys per tots dos delictes.

Un tribunal popular va declarar culplable d'assassinat i d'assassinat en grau de temptativa a l'home el passat mes de desembre, per la qual cosa la magistrada i presidenta del Tribunal de l'Audiència d'Alacant va condemnar al gener a presó permanent revisable a l'home per sengles delictes.

No obstant açò, el tribunal justifica, d'una banda, que va haver-hi una "falta de precisió en els fets provats i en la fonamentació de la concurrència dels requisits de l'agreujant" del jurat respecte a l'agreujant d'acarnissament. Així, fa referència al fet que els forenses van assenyalar durant el juí que la mare va tardar un minut i mig a morir.

"Encara que el patiment inhumà d'una persona no té perquè tindre una excessiva durada ni una fixa preestablida, pareix, o almenys no s'explica el contrari, que tan curt temps de tardança a morir desdibuixa i dificulta notòriament una inferència racional d'una voluntat dirigida a la causación dels mals addicionals de l'agreujant", sosté la sentència.

Pel que, "malgrat la brutalitat en l'agressió", davant el recurs i motivació realitzada, la sentència recorreguda "no conté els elements necessaris per a apreciar l'agreujant d'acarnissament".

Paral·lelament, sobre la circumstància d'especial vulnerabilitat de la mare, que tenia 67 anys i es trobava sola en el domicili en el moment dels fets, argumenta que va haver-hi falta de sustente i precisió del fet provat sobre aquest agreujant i recalca que tant la defensa com el Ministeri Fiscal han presentat un recurs contra la mateixa. A més, assenyala que la Sentència recorreguda ja remarcava que es tractava d'una qüestió "controvertida i dubtosa" pel raonament del Jurat.

Per tant, el TSJCV conclou que "no procedeix entrar en la motivació donada pels Jurats, bastant indicar que la pròpia sentència raona que no incidixen directament en la concreta previsió legal per a l'apreciació de tal vulnerabilitat, que a més ha de ser especial" i afig: "es tracta d'una qüestió jurídica que ha de ser valorada pel Magistrat President, i en el cas pels dubtes que expressa i són racionals pareix no estimar-ho, la qual cosa no pot donar lloc sinó a l'estimació del recurs de la defensa sobre aquest particular".