Fisabio coordina un projecte internacional per a investigar sobre millores en l'assistència sanitària

20M EP

NOTICIA

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) coordina el projecte Acció COST, una iniciativa emmarcada en el consorci ERNST (European Researchers' Network Working on Second Victims) que el seu objectiu és l'estudi i la millora de les condicions de treball del personal sanitari davant situacions altament estressants com a condició necessària per a la seguretat dels pacients.