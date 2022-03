L'APV tanca al trànsit marítim el Port de Sagunt per condicions meteorològiques adverses

Per a aquest dilluns i demà dimarts el CCE té decretat risc nivell groc per fenòmens costaners en tot el litoral les tres províncies i per vents al nord de la de València.

Segons la delegació territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a mitjan vesprada hi ha mar grossa en aigües costaneres de la Comunitat Valenciana, amb ones que superen els 2,5 metres d'altura significativa en gran part del litoral.

En l'observatori de València la ratxa màxima de vent fins al migdia del dilluns havia sigut de 43 km/h, a les 13.00 hores. En zones obertes, com ho és l'aeroport, les ratxes han arribat a 63 km/h a les 12.50 hores.

Les màximes s'han alcalzando en Fredes (Castelló), amb 81km/h; Utiel, 70 km/h; aeroport d'Alacant-Elx, 65; Xelva, 64; aeroport de València i Rojals, 63; Morella, 60; el Pinós, 60; Alacant, 57; Oriola i Vilafranca, 52; Polinyà de Xúquer, 49 i Castelló, 46.