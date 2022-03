Turisme i economistes firmen un pla d'acció formar a empresaris turístics amb destreses digitals

L'objectiu és promoure la transformació digital de l'empresa turística mitjançant accions d'informació, difusió, sensibilització i conscienciació als empresaris i professionals del sector, insistint en la necessitat d'adquirir competències digitals i gestionar la transformació digital dels seus negocis.

Aquest pla d'acció s'emmarca en les actuacions que es duen a terme a través del conveni de col·laboració entre Turisme i el Consell Autonòmic d'Economistes de la Comunitat Valenciana, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Francesc Colomer ha destacat que aquest acord "permet tindre un aliat seriós, solvent i rigorós per a realitzar un treball de digitalització i noves tecnologies en el món de l'empresa".

En aquesta línia, ha assenyalat que "emprendre junts aquesta aventura dona majors possibilitats d'encertar i no quedar arrere en els reptes que proposa l'economia digital", al mateix temps que ha recalcat que "formar empresaris amb destreses digitals els farà més fortes de cara al futur".

La presentació ha tingut lloc en el CdT de València, on Francesc Colomer ha ressaltat que aquest "és un espai molt centrat en la formació i en la vocació del turisme de jugar un paper de locomotora i transformació" i ha incidit que "els CdTs seguiran jugant un gran paper en la formació del capital humà".

Per la seua banda, Juan José Enríquez ha indicat que aquest conveni és "una mostra de la via col·laborativa que s'estableix amb l'Administració Pública, per a convertir la Comunitat Valenciana en una de les comunitats més competitives".

Enríquez ha assegurat que amb la firma d'aquest conveni, des del Consell de Col·legis d'Economistes de la Comunitat Valenciana, se'n s'impulsarà, en coordinació amb la secretaria autonòmica de Turisme, "la transformació digital de les empreses turístiques valencianes, ajudant-les a encaminar els seus passos cap a la digitalització".

Així mateix, Juan José Enríquez ha afegit que es pretén "impulsar a les pimes perquè afronten el repte tecnològic mitjançant una sèrie d'accions de difusió, sensibilització i informació perquè adquirisquen les competències digitals necessàries per a la seua transformació en el nou escenari que presenta Internet".

TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE L'EMPRESA TURÍSTICA

El pla d'acció per a la transformació digital de l'empresa turística s'emmarca en el conveni de col·laboració entre Turisme i el Consell Autonòmic d'Economistes de la Comunitat Valenciana.

En concret, es preveu la creació d'una 'Guia de la Transformació Digital de l'Empresa Turística' i s'elaborarà material didàctic perquè economistes puguen utilitzar-ho en les activitats presencials de difusió i sensibilització.