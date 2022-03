Rob Dickins rep el premi Berklee's Master of Global Entertainment Award a València

Amb una carrera que abasta més de quatre dècades, Dickins va treballar com a director musical de Warner Bros. Music Publishing i com a director musical i president de Warner Music UK abans de fundar el seu propi segell discogràfic independent, Instant Karma, i la seua empresa de publishing, Dharma Music.

El respectat veterà és conegut pel seu treball de 'publishing' amb Vangelis, Prince, Sex Pistols, Whitesnake, Joni Mitchell i Neil Young. També va ser productor executiu de l'àlbum de Cher, 'Believe', i ha treballat en discos amb Enya, Simply Red, The Smiths, The Pogues i Rod Stewart, entre uns altres.

Com a directora executiva de Berklee València, María Martínez Iturriaga va agrair a Dickins per ajudar els estudiants a comprendre els secrets i les claus d'una carrera d'èxit en la indústria any rere any. "Hui reconeixem a un verdader líder de la indústria musical i una persona molt volguda en Berklee. Aquesta cerimònia està dedicada als seus molts assoliments, a la seua generositat i a la seua impactant carrera, i vida, com a professional i com a persona".

"M'encanta ensenyar i compartir els meus coneixements amb les noves generacions. Per a mi és molt especial veure el gran impacte que han deixat les meues classes en els estudiants de Berklee -va manifestar Dickins-. "Gràcies a l'equip per permetre'm ensenyar ací tots aquests anys i gràcies per aquest reconeixement. El meu cor està ací".

Durant la cerimònia d'entrega, divendres passat en el campus de València, alumnes i ex-alumns de Berklee van retre homenatge als assoliments personals i professionals de Dickins, compartint testimoniatges i anècdotes. El guardonat va aprofundir en els seus 40 anys de carrera, va parlar de l'evolució del rock i de la música al llarg de la història i va compartir la importància de la curiositat, la investigació i el treball dur per a triomfar: "Tot és qüestió de treball dur, dedicació i amor".

Rob Dickins ha mostrat el seu compromís amb el campus de Berklee a València. Des de la seua primera visita en 2014 ha participat de forma habitual en seminaris i tallers; compartint els seus coneixements sobre el món de l'A&R, la història del rock 'n' roll, o les arrels africanes de la música contemporània amb diverses generacions d'estudiants. També ha aportat la seua experiència com a líder i estrateg, treballant amb empreses creatives, galeries i museus.

Dickins, apassionat defensor de l'educació, ha participat en conferències i classes en universitats i institucions de prestigi i ha sigut reconegut com a doctor honoris causa per la University of the Arts London i la London Metropolitan University. A tot açò se suma el seu treball en Youth Music, una organització sense ànim de lucre dissenyada per a ajudar als més joves, especialment als qui viuen en situacions difícils, a guanyar-se la vida a través de la música.

Amb aquest premi, Berklee aspira a reconéixer als professionals de la indústria que han dedicat les seues vides a la música i a l'espectacle a escala global, promovent la diversitat multicultural i fomentant oportunitats perquè col·lectius sense recursos puguen accedir a aquest sector. En la seua primera edició, el premi es va entregar a la publicista i relacions públiques Yvette Noel-Schure, coneguda pel seu treball amb Beyoncé, Prince o John Legend.