La Comunitat Valenciana compta amb 156 radars de trànsit, setena comunitat amb major nombre

El nombre de radars de trànsit va augmentar a Espanya en un 4 per cent durant l'any 2021, segons aquest estudi que arreplega totes les dades sobre els diferents tipus de radars públics i fonts d'informació que són competència d'ajuntaments.

En concret, l'estudi revela que Espanya ha augmentat en un 4 per cent el nombre de radars de trànsit des de gener de 2021 fins a gener de 2022, la qual cosa suposa un total de 2.640 radars. Així mateix, indica que en 2022 s'espera un augment d'un 10 per cent durant l'any, segons estimacions de Coyote, proveïdor tecnològic dedicat a l'assistència a la conducció a través del seu sistema intern d'alertes i la seua comunitat.

D'acord amb el 'I Observatori de Radars a Espanya', Catalunya, Andalusia i Castella i Lleó són les tres comunitats autònomes amb major nombre de radars de trànsit, ja que compten amb 660, 337 i 319 radars respectivament, la qual cosa suposa més de la meitat del total de radars del país. Madrid (203) i País Basc (202) completen el 'top 5' de les regions amb major nombre de dispositius per a detectar irregularitats en la carretera.

Li segueixen Galícia (168), Comunitat Valenciana (156), Castella-la Manxa (118) i Aragó (108) com les CCAA amb més de 100 radars. A continuació, es troben les Comunitats d'Astúries (70), Illes Balears (58), Canàries (56), Extremadura (55) i Navarra (55).

"En Coyote estem compromesos amb la seguretat en les carreteres, per la qual cosa treballem diàriament per a oferir la base de dades de radars més fiable i completa del país amb la finalitat de que els nostres usuaris estiguen encara més atents al que succeeix en aquestes zones d'alta sinistralitat. Així, els conductors podran conéixer a fons i en temps real l'estat del trànsit, tots els perills de la carretera amb 30 quilòmetres d'antelació i els radars existents de manera legal i fiable", assegura Gregoire Destre, country manager de Coyote Espanya.

LA NOVA LLEI DE TRÀNSIT

La nova Llei de Trànsit, que entrarà en vigor el pròxim 21 de març, té com a objectiu reduir la sinistralitat en la carretera i preservar la seguretat vial. Entre altres coses, sancionarà amb 6 punts de carnet per fer ús del telèfon mòbil al volant i amb 4 punts el no fer ús del cinturó de seguretat o superar la limitació de velocitat establida per a avançar.

D'altra banda, amb l'entrada d'aquesta nova llei, els usuaris es podran trobar modificacions quant als detectors i inhibidors de radars, ja que se'n va a reforçar la seua prohibició en castigar tant el seu ús com el simple fet de portar-los en el vehicle, fins i tot quan no es troben en funcionament.

Coyote explica que, en aquest nou context, el seu servici d'ajuda a la conducció "facilita la informació de forma precisa i actualitzada sobre la ubicació de radars fixos i també sobre els radars mòbils notificats en temps real per una comunitat de 5 milions de membres a Europa".

A més, el dispositiu informa en tot moment dels límits de velocitat. D'aquesta forma, el conductor podrà adaptar la seua conducció de forma constant en les zones d'alta sinistralitat i subjectes a controls de velocitat, per a conduir amb seguretat i evitar multes.