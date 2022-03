Falles.- Els fallers esperen una plantà sense complicacions malgrat la pluja i el vent

"No són les millors condicions, però no és la primera ni l'última vegada", ha manifestat el president de la Interagrupació de Falles, Guillermo Serrano, en declaracions a Europa Press, davant la previsió que les festes tornen a estar passades per aigua.

Tant les comissions com els artistes confien que el temps respecte en les pròximes hores i permeta finalitzar la plantà sense problema, ja que els treballs estan molt avançats i només falten les últimes peces.

Per tant, de moment preveuen que no hi haja cap canvi i tot isca segons el previst, encara que segueixen mirant al cel a l'espera que calga adoptar canvis en els pròxims dies.

El vent els preocupa més que la pluja, ja que esperen que l'aigua done una treva aquest dimarts. "Confiem que es puga reaccionar", ha assenyalat el president de la Federació de Falles Secció Especial, Rafa Mengó.

Per part dels artistes, el mestre major del Gremi Artesà d'Artistes Fallers, Paco Pellicer, ha destacat que enguany la plantà ha sigut "més previsora que mai", atés que la majoria de les peces grans estan alçades: "El més complicat ja s'ha fet".

Després de la plantà, tant les comissions com els creadors temen que ploga a l'Ofrena d'aquest dijous i divendres, encara que confien que es puga celebrar sense complicacions i que les falleres desfilen amb paraigües i davantals transparents. "El faller està fet d'una altra pasta", ha resumit Jesús Hernández, expresident d'Interagrupació.

LA FALLA MUNICIPAL, A PUNT

En una visita a la falla municipal, el creador visual valencià Dulk (Antonio Segura), que ha realitzat aquest monument al costat de l'artista faller Alejandro Santaeulalia, ha destacat que està "pràcticament" acabada a falta d'uns pocs detalls que acabaran aquest dimarts 15, ja que es van posar "les piles" davant la previsió de vent i pluja.

Dulk ha explicat que no estan preocupats per la pluja, ja que es pot retocar els desperfectes, sinó pel vent davant el qual "no es pot fer gens". Per açò s'ha deixat l'aire perquè és "més perillós tapar-la perquè fa efecte vés-la", mentre a les figures més grans els han envernissat amb una capa de poliurea i també a algunes de les xicotetes.

"Estic molt content per poder portar el missatge de la meua obra a la falla municipal a la plaça de tots els valencians", ha subratllat. Així, ha apuntat que, viatja per tot el món, però com a valencià poder fer alguna cosa així a casa és "una autèntica passada".

La falla és un clar homenatge al seu treball: representar espècies en perill d'extinció i ecosistemes amenaçats que reiterpreta amb "molt surrealisme i fantasia perquè engache, capture i ens donem compte del problema". En eixe sentit, ha indicat que en una primera lectura "tot és molt bonic", però "en una segona es veu que no és tan bonic com pareix".

Així, per a aquesta falla ha escollit algunes de les espècies i ecosistemes més amenaçats del planeta, com pot ser l'ós polar o la tortuga que protegeix l'arbre de la vida on "totes les espècies estan unides per a estar més protegides".

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha apuntat que es tracta d'una falla "emblemàtica" perquè "representa com poques una situació que estem patint", sobre el que ha recordat que fa pocs dies el panell de canvi climàtic i es va apuntar que el Mediterrani és una de les zones més afectades de tot el món.

Així, ha apuntat que el ninot de l'ós evidencia "com a poques figures les conseqüències del calfament global pel canvi climàtic" que, entre altres qüestions, està provocant la desaparició de moltes espècies. Per açò, ha assenyalat la importància de dedicar la falla municipal al canvi climàtic i realitzada a més per aquest "gran artista i especialista a treballar aquests temes".