La Unitat d'Endometriosi de l'Hospital Clínic de València atén més de 2.000 consultes a l'any

Es tracta d'una unitat especialitzada que es va engegar l'any 2012. Amb motiu del dia mundial d'aquesta malaltia que se celebra cada 14 de març, la unitat s'ha volgut sumar al dia destacant la "importància" de conscienciar sobre una malaltia que afecta al 10% de les dones en edat reproductiva i que amb freqüència es troba infradiagnosticada.

L'endometriosi és una malaltia crònica en la qual les cèl·lules de la capa interna de l'úter migran fora d'ell i s'implanten en altres teixits tant pèlvics com extrapèlvics, sent les localitzacions més freqüents els ovaris i el peritoneu pèlvic. Les manifestacions clíniques abasten un ampli espectre, trobant des de dones asimptomàtiques fins a formes severes i cròniques, amb símptomes dolorosos intensos i/o esterilitat associada, amb gran afectació de la seua qualitat de vida.

Mª José Fernández Ramírez, especialista en ginecologia i responsable de la Unitat a l'Hospital Clínic de València, ha explicat que és "important" no normalitzar clínica associada a la menstruació del tipus dolor menstrual intens que impedeix realitzar tasques quotidianes o dolor amb les relacions sexuals de manera progressiva "ja que aquests són signes freqüents d'alarma d'inici de la malaltia i que han de portar a la pacient a consultar a la unitat d'endometriosi de referència".

"S'estima que fins al 50% de les joves amb exploració rigorosament normal i dismenorrea (dolor amb la menstruació) poden presentar una endometriosi", ha assenyalat.

L'especialista ha destacat la "importància" de l'abordatge multidisciplinari de la malaltia. "Amb els anys hem après, sobretot en els casos més severs de la malaltia denominada endometriosi profunda, la gran importància de l'abordatge multidisciplinari, no només en les intervencions quirúrgiques de la patologia sinó també en l'enteniment, tractament i seguiment d'aquestes pacients", ha afegit.

"Dins de la Unitat d'endometriosi col·laborem múltiples especialistes per a millorar la qualitat de vida d'aquestes pacients: especialistes en ginecologia, cirurgians coloproctólogos, especialistes en urologia, especialistes en medicina digestiva, en radiologia, especialistes en cirurgia toràcica, anestesistes i psicòlegs", ha afegit Mª José Fernández.

En l'actualitat no existeix un tractament causal de la malaltia. Com a procediments terapèutics s'usa la teràpia hormonal, analgèsia i mètodes quirúrgics. "L'endometriosi greu amb infiltracions profundes ha de ser tractada per unitats especialitzades amb experiència en un context multidisciplinari", ha postil·lat l'especialista.