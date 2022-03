El xef José Andrés presenta una investigació que confirma científicament els ingredients de la paella

En la presentació, a les 18 hores en la seu de la UCV Santa Úrsula (Guillem de Castro, 94), participa Rafael Vidal, xef del restaurant Levante de Benissanó (València) i promotor de la idea.

Els resultats apareixen en l'article 'A nightmare glocal discussion. What are the ingredients of Paella Valenciana?', publicat per Vidal i els professors Pilar Medrano i Enrique Sáez en la revista científica més prestigiosa sobre alimentació a nivell mundial, la 'International Journal of Gastronomy and Food Science'.

Aquest estudi és fruit d'una exhaustiva investigació duta a terme en els 266 pobles i ciutats de la província de València amb prop de 400 cuiners no professionals, residents en cadascuna d'eixes localitats i majors de 50 anys.

Al costat dels deu ingredients essencials -utilitzats per més del 90% dels entrevistats, excepte el conill, amb un 88,9%- s'han identificat altres 38 habituals i 50 que s'utilitzen ocasionalment. Allunyats dels percentatges d'ús dels deu essencials, però amb una utilització molt significativa, destaquen el pebre roig (62,5%), el romer (52,2%) i la carxofa (46,3%), aquesta última amb el caràcter estacional d'una verdura d'hivern.

Per als investigadors, els resultats de l'estudi permeten excloure "per fi" aquells ingredients que mai s'utilitzen i haurien de ser evitats en una recepta de verdadera paella valenciana.

"No es tracta de frenar la marea i detindre l'evolució de la paella, sinó de reivindicar unes regles del joc en parlar de paella valenciana. Si utilitzem aquest nom, hem de cenyir-nos a eixos deu ingredients bàsics, incloent, per descomptat, uns altres de la llista de freqüents o ocasionals, però evitant tot el que quede fóra d'aquesta àmplia llista", exposen els autors de l'anàlisi.