El Conservatori José Iturbi homenatja les dones en nom de la compositora morta Claudia Montero

El Conservatori José Iturbi posa en valor el paper de les dones en la música amb un concert com a homenatge pòstum a la compositora argentina Claudia Montero, guanyadora de quatre Premis Grammy, que va morir fa poc més d'un any quan ocupava la plaça de compositora resident del Palau de la Música de València on residia des de fa dècades.