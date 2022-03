Ucraïna.- València mobilitza un milió d'euros d'urgència per a atendre als refugiats

"En la primera modificació de crèdit que fem per a fer ús del romanent de l'Ajuntament de València inclourem una partida d'un milió d'euros urgent per a poder ajudar les persones que estan venint com a refugiades de la guerra d'Ucraïna", ha explicat l'edil en un comunicat.

En aquesta línia, ha apuntat que València vol ser "una ciutat referent en acolliment, com hem sigut fins ara, i els recursos dels valencians i les valencianes estaran a la disposició de les persones que pitjor ho estan passant".

"Ens uneixen molts llaços amb Ucraïna, entre ells l'agermanament amb la ciutat d'Odessa, i volem formar part de la resposta humanitària que hem de donar davant l'horror de la guerra", ha destacat Sanjuán.

Per la seua banda, la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha manifestat que la ciutat està reforçant els serveis municipals per a poder atendre als refugiats que estan arribant ja aquests dies a la ciutat.

"Estem intensificant els nostres esforços perquè la ciutat de València aculla en les millors condicions a totes les persones refugiades i a totes les famílies que estan arribant des d'Ucraïna expulsades de les seues llars per la guerra. Fins al moment hem atès a més de 250 persones, a les quals hem oferit dependències municipals o privades amb les quals hem arribat a un acord", ha incidit Ibáñez.

L'edil de Migració, igualment, ha assenyalat que des de la Regidoria s'està treballant per a aconseguir més allotjaments per a acollir les famílies que arriben a la ciutat, ja que s'espera que la xifra de desplaçats com conseqüència de la guerra augmente amb el transcurs de les setmanes.