Puig afirma que confía "absolutamente" en Oltra y en los funcionarios de la Generalitat en el caso de los abusos

Puig se ha pronunciado así en la sesión de control en Les Corts tras pedirle la oposición que asuma responsabilidades políticas en torno a la investigación judicial abierta por un presunto encubrimiento de los abusos que sufrió en un centro una menor tutelada a manos del exmarido de Oltra, que ha sido condenado por estos hechos.

En concreto, la síndica del PP, María José Catalá, ha indicado a Puig que su "principal lastre a su credibilidad" es Oltra, y ha subrayado que la situación es "insostenible": "Esto ya no se puede aguantar. Hay 13 imputados por la gestión de los abusos a una menor, por la apertura de una instrucción paralela", ha apostillado.

En este sentido, ha preguntado al 'president': "¿A qué espera para cesar a Oltra? Su silencio delataba debilidad. ¿No le parece suficiente ignorar una orden de alejamiento?; ¿No le parece suficiente tardar 41 días en alejar a la víctima de su abusador? Creo que está atado de pies y manos a Oltra y la pregunta es por qué. ¿Es por que hay un pacto de no agresión?; ¿Es por mantenerse en el sillón?", ha dicho.

Catalá ha manifestado que Puig "no puede ponerse de perfil" cuando Oltra y todo su equipo directivo están siendo llamados a declarar por haber supuestamente escondido el caso de abusos a una menor: "No puede seguir de perfil, evitando pedir perdón. No puede seguir evitando responsabilidades políticas en este caso", ha indicado.

Frente a ello, Puig ha respondido que confía "absolutamente" en la justicia, en Oltra y en los funcionarios de la Generalitat Valenciana y ha lamentado que haya un "intento permanente" de dañar la imagen del Consell y de Oltra.

Además, ha señalado que el juez del caso de los abusos y el fiscal "seguro que buscan la verdad" pero ha mostrado sus dudas en que el PP "quiera saber la verdad". "Oltra -ha agregado- ha venido aquí a dar detalles de toda la cuestión planteada y ahí es donde está el debate político".

"ESCÁNDALO NACIONAL"

La diputada 'popular' en Les Corts Elena Bastidas ha intervenido para seguir la línea planteada por Catalá y ha afirmado que el caso de los abusos y su investigación es un "escándalo nacional".

"Desde la oposición llevamos meses pidiendo comisiones de investigación y que se asumieran responsabilidades, a lo que se han negado sistemáticamente para seguir en el poder", ha lamentado. "Esta semana la sociedad valenciana y la española está escandalizada viendo documentos que confirman que Oltra no dijo la verdad", ha añadido.

Así, ha preguntado a Puig si va a cesar a Oltra: "¿Sigue valiendo más un sillón que la dignidad política de un Consell?; ¿Asume que el caso Oltra será recordado como caso Puig?", le ha interpelado.

Al respecto, Oltra ha respondido con más preguntas: "¿Qué diría si cuatro niños de un centro dependiente de mi conselleria hubieran sufrido abusos y no se hubiera hecho nada?; ¿Y si no se le da credibilidad a los niños y no se les deriva al Instituto Espill ni a la Fiscalía?; ¿Se le condenaría por inactividad y se le declararía responsable directa?".

"Su objetivo -ha continuado- es la cacería política. No me mire a mí, sino a su lado. Ni era mi conselleria ni era yo. Era la consellera de Educación y la responsable era Catalá. Los hechos se denunciaron en 2013 y no hicieron nada", ha afirmado.

Además, Oltra, en respuesta a las críticas de Cs por "vetar" una comisión de investigación sobre menores tutelados, ha instado a este partido a "mirar los papeles y no hacer más grande la mentira" y ha reiterado que es una "cacería política".

"No vayáis por ahí si sois centristas", ha señalado a los diputados del grupo 'naranja', advirtiendo que con esta postura se posicionan "en la estela de la extrema derecha que está moviendo todo esto".