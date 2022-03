Ucraïna.- Juntos por la Vida avisa de l'excés d'ajuda en la frontera i demana optimitzar els enviaments

La seua presidenta, Clara Arnal, explica en un vídeo remès als mitjans que reben moltíssima roba de donacions particulars i que no s'utilitza perquè hi ha excés: "La roba s'acumula en el sòl, al carrer, on es banya per la pluja i la neu i finalment no serveix per a res".

En el vídeo es poden veure les imatges d'aquesta situació, en el centre d'atenció a refugiats de Pzremysl i voltants on està situada aquesta instal·lació logística per a atendre a les persones que arriben d'Ucraïna.

Encara que és d'agrair la voluntat solidària, l'entitat insta així a racionalitzar aquest tipus d'enviaments, de roba i medicines, a través d'organitzacions especialitzades en ajuda humanitària. Així recorda que es pot optimitzar perquè realment servisquen per a ajudar la població.

Un equip de voluntaris de Juntos por la Vida porta ja mes d'una setmana en la ciutat de Pzremysl assistint als refugiats. Ells s'encarreguen d'atendre a les persones, disposar el transport i organitzar el viatge fins a València, dins de la seua campanya d'emergència per Ucraïna.

La fundació rep donacions en el seu web o en el número de compte 'ES91 2100 2967 8102 0004 2107' per a sufragar les despeses de l'operatiu, ja que només disposa de fons interns i aportacions particulars.