8M.- València se suma a la reivindicació d'Alanna per a protegir als fills i filles de víctimes de violència masclista

En aquesta convocatòria, desenvolupada en l'antiga llera del riu Turia s'ha exhibit un mural per a recordar els 78 feminicidis registrats al llarg de 2021 i els 14 des que va començar 2022, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Al costat de la presidenta de l'associació de dones professionals contra la violència masclista, Alanna, Chelo Álvarez, ha defès l'eradicació de la violència masclista i també l'abolició de la prostitució, "una violència que mata a milers de dones de manera invisible".

"Les dones patim una desigualtat i una bretxa que ens afecta en tots els àmbits de la nostra vida, però hi ha una que ens afecta especialment: la violència masclista, la violència que mata dones tots els anys", ha exposat la responsable municipal.

Sandra Gómez ha destacat que "78 dones van ser assassinades a mà de les seues parelles en 2021" i ha assegurat que aquest dimarts, Dia de la Dona, es busca "reivindicar que ni una dona torne a ser assassinada per les seues parelles".

Igualment, ha subratllat la necessitat de protegir també als fills i filles de la violència masclista. "Hem de reivindicar a tots els fills i filles d'eixa violència masclista, desemparats i moltes vegades oblidats per la justícia", ha plantejat.

Sandra Gómez ha agregat referent a açò que "encara que hui són reconegudes víctimes de la violència" continuen havent-hi "molts casos en els quals els fills i filles se senten desemparats". "Malgrat que haja interposades denúncies per part de dones respecte a la violència que han patit en les seues llars, ens seguim trobant amb resolucions judicials que no emparen a les dones ni als seus fills i filles. Per açò, volem posar l'accent a eradicar la violència masclista també dins dels nostres jutjats", ha manifestat.

Per la seua banda, la presidenta d'Alanna ha explicat que els feminicidis són les dones assassinades i els xiquets i xiquetes víctimes de la violència de gènere, "però també els assassinats pel fet de ser dona com, per exemple, els de dones prostituïdes".

"Hui estem ací perquè estem fartes d'haver de reivindicar un any rere altre, dia rere dia, minut a minut, que volem una igualtat efectiva. Les dones hui fem revolució i diem que fins a ací hem arribat", ha asseverat Álvarez.

La representant d'Alanna ha agregat que l'associació reivindica hui en el seu manifest la protecció per a les filles i fills, "els oblidats de la violència de gènere". "Malgrat tindre magnífiques lleis, l'última, la 8/21 de juny de l'any passat per la qual els nostres fills i filles són víctimes de violència de gènere, la realitat absoluta és que la justícia segueix sent summament patriarcal i no ens protegeix ni a nosaltres ni a les nostres criatures. Hui cridem contra açò", ha plantejat.

Sandra Gómez ha valorat també el treball que desenvolupen les administracions valencianes en favor de l'abolició de la prostitució. "Hui també és un dia per a reivindicar una altra de les qüestions entorn de les quals ens hem unit el moviment feminista l'abolició de la prostitució", ha insistit.

"ESCLAVITUD DEL SEGLE XXI"

"Com sabeu, la nostra Comunitat és una de les autonomies pioneres a reivindicar la llei d'abolició, una llei que ha de portar una sèrie d'accions penals, judicials i socials que permeten una abolició efectiva i real de la prostitució. És l'esclavitud del segle XXI i és una de les cares més cruentes i terrorífiques de la violència masclista", ha afirmat la vicealcaldesa.

"No només pel que viuen en el seu dia a dia les dones atrapades en eixa situació terrible, sinó perquè, a més, és una violència que mata a milers de dones de manera invisible. De fet, les estadístiques de dones que són sotmeses a aquesta esclavitud i que són assassinades, tant pels proxenetes com pels puters, són absolutament invisibles. Per açò, hem de reivindicar hui també l'abolició d'una de les violències més cruels que patixen les dones: la violència de la prostitució", ha agregat.