8M.- El PSPV demana incloure la perspectiva feminista en la futura llei de despoblació

La iniciativa, dins de les accions per la Setmana de la Dona i presentada per la coportaveu socialista de Despoblació, Ana Besalduch, proposa engegar un procés participatiu amb entitats, associacions, experts i dones que viuen en zones amb el risc de despoblació per a aprofundir en "la mirada trasversal feminista".

I és que la diputada recorda que "la masculinització del medi rural provoca una falta d'oportunitats per a les dones en aquest àmbit", al que se suma "una deficient formació professional que no s'adapta a les necessitats reals i la conseqüent precarització que pateixen en l'àmbit laboral".

"Ens trobem amb que cada vegada són més les dones que es veuen obligades a emigrar de les zones rurals", adverteix en un comunicat, una realitat davant la qual insta les administracions a aprofundir en mesures de discriminació positiva.

A partir d'ací, Besalduch apunta que "la memòria col·lectiva, el patrimoni cultural, els costums, la llengua i el feminisme han de ser les palanques que permeten el renàixer d'aquestes comunitats", a més de destacar que "malgrat les condicions desfavorables, existeix una resistència de dones amb un clar arrelament cap a la seua població que hem de defendre i impulsar".

També ressalta que per a la Generalitat, on governen les socialistes al costat de Compromís i UP, la lluita contra la despoblació és una prioritat, com demostren mesures dels últims anys com són l'estratègia AVANT o la Ruta 99, i crida a aprofitar l'oportunitat que dona la redacció de la futura Llei de Despoblació per a seguir superant la desigualtat entre hòmens i dones en el medi rural.