Erial.- La UCO apunta a viatges en iot de Zaplana pagats per un empresari pel qual va mediar per aconseguir finançament

Així es desprèn del text que la Guàrdia Civil ha enviat al Jutjat d'Instrucció número 8 de València encarregat del cas Erial, en el qual s'investiga el suposat pagament de les comissions rebudes per les adjudicacions del servici d'ITV i el Pla Eòlic Valencià.

En concret, el nou document, amb data 22 de febrer, consultat per Europa Press, es refereix a quatre línies principals relacionades amb gestions que hauria efectuat l'empresari Carlos Gutiérrez en benefici de Zaplana.

Una d'eixes línies se centra en el lloguer de diverses embarcacions d'esbarjo per part d'una mercantil relacionada amb Carlos Gutiérrez en benefici de Zaplana.

Com a exemples, la UCO arreplega que l'expresident del Consell hauria gaudit del lloguer de tres embarcacions a través d'una societat en els anys 2009 i 2010 valorades econòmicament en un total de 234.297,39 euros. En la gestió dels lloguers s'atorgava un paper "actiu" a l'aleshores secretària personal de Zaplana, Mitsouko Flerida.

Sobre aquests viatges, Felipe del Baño, qui va formar part entre 1996 i 2003 del Gabinet de Presidència de la Generalitat, figura en la llista de passatgers d'una destinació que va tindre lloc en 2010 i pel qual una societat va abonar 130.000 euros.

Durant la seua declaració, se li va preguntar per la seua assistència a aquest creuer i va manifestar que va ser convidat per Zaplana en dos o tres ocasions per a compartir uns dies de vacances amb vaixell i que recordava haver estat a Croàcia, Itàlia i Costa Blava. No sabia qui organitzava els viatges, encara que tots els assistents eren convidats de l'exministre, per la qual cosa interpretava que era precisament ell la persona que organitzava els mateixos.

Va indicar que els assistents, en ser convidats, no abonaven gens i que entenia que en ser convidats de Zaplana era ell qui es feia càrrec del cost del viatge.

La segona línia d'investigació de la UCO és la titularitat en nom de tercers de l'embarcació Naikamo i l'assumpció de despeses aparentment alienes per part de les mercantils Provimola i Nuevo Sol.

"BARCO CARLOS GUTIÉRREZ"

La Guàrdia Civil apunta que a través de diverses mercantils de Carlos Gutiérrez s'haurien assumits despeses relacionades amb embarcacions que es vinculen a Zaplana i, a més, es relaciona un dels barques amb l''expresident'.

En aquest sentit, els agents indiquen que entre març de 2007 i febrer de 2009 s'han localitzat diverses anotacions en les agendes personals de Zaplana de les quals s'evidencia la possible utilització d'una embarcació a la qual es refereix com 'Barco Carlos Gutiérrez'.

També hi ha altres elements dels quals es dedueix que Zaplana hauria pogut fer ús de l'embarcació Naikamo en diverses ocasions. El primer d'ells es troba datat a l'octubre de 2007 a Mallorca.

Així mateix, al juny de 2008 figura en l'agenda de Zaplana estada en un vaixell i coincideix amb que l'embarcació Naikamo es va absentar eixos dies del port d'Altea. En eixe mateix any hi ha un altre ús del mateix.

Com a síntesi sobre aquest tema, la UCO assenyala que almenys en el període en el qual Naikamo està amarrada al port esportiu d'Altea, entre octubre de 2007 i febrer de 2009, de les cinc ocasions en les quals aquest s'absenta del port, en quatre d'elles les anotacions de l'agenda de Zaplana resulten compatibles amb l'ús per part del vaixell.

La tercera línia d'investigació de la Guàrdia Civil es refereix a l'abonament de vols privats per part de mercantils com Provimola o Nuevo Sol en benefici de Zaplana. Sobre aquest tema, els agents mantenen que de forma indiciaria l'expresident hauria gaudit de vols per import de 75.000 euros pagats per un mercantil

REFINANÇAMENT I FONS INVESTIGATS

Finalment, la UCO fa referència a una quarta línia d'investigació, i és el pagament a la mercantil Natland per part de Nuevo Sol Granadella de 2,2 milions d'euros al maig de 2009. Es tracta d'una data molt propera a les transferències que des d'Imision International es van ordenar a Natland amb els fons que s'investiguen per tractar-se de comissions.

La UCO adverteix referent a que els diferents elements recopilats relacionen a Zaplana amb els fons transferits per Nuevo Sol, "la qual cosa resulta una nova vinculació de Zaplana amb els investigats, en aquest cas a través de Natland".

En aquest sentit, la Guàrdia Civil arreplega una declaració de l'aleshores director territorial de les Comunitats de Madrid i Castella-la Manxa de Bancaixa entre els anys 2005 i 2011 en relació amb la firma Promivola, propietat de Carlos Gutiérrez.

El testimoni va indicar -tal com arreplega la UCO- que li va cridar l'aleshores president de Bancaixa José Luis Olivas i li va demanar que atenguera a Zaplana. En les seues trobades, ha narrant que Zaplana s'interessava per l'estat de l'operació de refinançament del grup Promivola. Li demanava que es fera un esforç per part de l'entitat per a materialitzar l'operació.

A més, va indicar que Zaplana, encara que posteriorment va presentar altres clients potencials, aquest va ser l'única operació en la qual va demanar que l'entitat fera un esforç per a escometre l'operació.

Segons el parer de la UCO, el "rellevant" d'aquestes dades és l'aparent relació de Zaplana amb uns altres dels pagaments efectuats amb els fons obtinguts per Provimola en virtut de l'operació de refinançament dut a terme per Bancaixa.