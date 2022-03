El València CF presenta la documentació necessària per a finalitzar les obres del nou estadi

El club detalla "una proposta garantida financerament" per a finalitzar l'estadi i altres previsions incorporades a l'ATE dins dels 90 dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació, que es compliran a mitjan mes d'abril, assegura l'entitat valencianista en un comunicat.

Des del club recalquen que, tal com va expressar el president, Anil Murthy, en la Junta General Ordinària d'Accionistes, té "tots els ingredients" per a reiniciar les obres el pròxim mes d'octubre i una "predisposició total per a fer realitat de forma conjunta aquest projecte tan rellevant per al València CF, els seus aficionats, la ciutadania i els veïns de Benicalap".

"La construcció del nou estadi -asseguren- és una gran oportunitat de creixement del València CF, que al llarg dels últims mesos ha presentat la Generalitat Valenciana i Ajuntament de València un concepte que mantindrà els trets característics de l'actual Camp de Mestalla, destinat a tindre una major utilitat en els dies de no partit i amb una clara aposta per la tecnologia i la innovació que farà de la nostra nova casa un estadi més experiencial per a l'aficionat".

El projecte del nou estadi -que el València CF presentarà els seus aficionats amb més detalls una vegada compte amb totes les llicències per part de l'administració, avancen- s'inspira "en la ciutat i en la cultura mediterrània i es fonamenta en tres pilars estratègics: experiència memorable adaptada al nostre estil de vida, connectivitat i innovació, i hospitalitat i MICE (meetings, incentives, conferences and events), que estaran segmentats amb atractius per a tots els públics".

El València CF subratlla el treball realitzat per a dur a terme "un projecte únic, en el segon anell del qual s'implementaran zones d'oci, restauració i hospitalities, donant lloc a un espai de referència, no només en el marc del futbol espanyol, sinó també per a la ciutat".

100% SOSTENIBLE:

A més, incideixen, s'està treballant perquè el projecte puga convertir-se en "un estadi referent en el món amb la realització de la coberta completament solar a través d'un partner tecnològic, la qual cosa permetrà que siga 100% sostenible". Amb açò, s'aprofitaran els més de 300 dies de Sol que té València a l'any per a ser un centre de producció d'energia verda en la ciutat, podent proveir no solament a l'estadi, sinó també al veïnat a través d'una comunitat energètica local, apunten.

L'estadi comptarà de partida amb un aforament equiparable al de l'actual Camp de Mestalla, amb possibilitat d'ampliació subjecta a demanda de fins el 70.000 localitats, ja que compta amb una estructura i un projecte que permetran augmentar la seua capacitat de manera flexible i ràpida.

IMPACTE ECONÒMIC

Així mateix, el València emfatitza que la construcció d'aquest estadi, en el qual ja s'han invertit 172 milions d'euros, aconseguirà els 287 milions d'euros en l'obertura i superarà els 350 milions d'euros una vegada conclòs el projecte complet. Des del moment en el qual es reprenga la construcció, "generarà un impacte econòmic directe a la ciutat de València, amb un pressupost de construcció de la parcel·la del nou estadi de més de 200 milions d'euros en els pròxims tres anys".

A més, a continuació, es desenvoluparà la parcel·la de l'actual Camp de Mestalla, que suposarà de nou un cost de construcció d'altres 200 milions d'euros. En global, el projecte generarà 10 anys d'activitat en la ciutat de València.

La finalització del nou estadi està projectada en el termini de 20 a 22 mesos des del moment del reinicie de les obres i el Club està en disposició d'arrancar al més prompte possible.

Aquest projecte, al costat de la construcció d'un poliesportiu adaptat a les necessitats dels veïns, "dinamitzarà l'activitat comercial de la zona, ajudarà la consolidació del barri de Benicalap i generarà grans efectes multiplicadors en termes de creixement, creació de nous llocs d'ocupació, ingressos fiscals per a l'administració, beneficis mediambientals i donarà lloc a tot tipus de nous projectes al voltant d'aquests dos importants desenvolupaments", conclouen.