Investigadors creen un model per a detectar bancs manipuladors de l'Euribor

Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de València (UV) ha establit, mitjançant tècniques de classificació d'aprenentatge automàtic, una nova forma de detectar la manipulació dels bancs del panell Euro Interbank Offered Rate (Euribor). Per la seua alta precisió, proposen emprar-lo com a detector oficial d'accions il·lícites per part de bancs involucrats en el procés de fixació de taxes de l'Euribor.