Urbanisme llança la campanya 'Seu amb els referents' per a donar a conéixer a figures importants del feminisme

Aquesta campanya, que convida als veïns dels barris a buscar els bancs violeta, s'ha dut a terme en el marc del Dia Internacional de la Dona, per a visibilitzar a diversos referents femenins que han marcat la història, ha indicat el consistori en un comunicat.

La selecció de dones incloses en aquesta iniciativa arreplega sobretot a dones valencianes, per a donar a conéixer exemples de dones pioneres, que van superar importants barreres i, en alguns casos, van ser invisibilitzades. Amb el projecte, la Regidoria vol fer un homenatge a aquestes dones, la seua tasca i el seu compromís, perquè "seguisquen sent exemple i referent".

Per a la realització de la campanya, s'han realitzat una sèrie d'entrevistes a dones de diferents àmbits, en els mateixos bancs violeta. Així, s'ha entrevistat a la directora del Centre d'Art Bombes Gens, Sandra Guimarãés, per a reflexionar sobre l'artista polifacètica valenciana Manuela Ballester; a la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, que conversa sobre la política i escriptora Carmen Alborch, i a la directora del Conservatori Superior de Música, Mª Dolores Tomás, per a destacar la figura de la qual va anar la seua companya, la compositora Matilde Salvador.

L'últim vídeo d'aquesta campanya en xarxes socials es publicarà el Dia Internacional de la Dona, el pròxim 8 de març. En aquest vídeo es parla amb dones de diferents professions per a parlar, entre altres temes, sobre la dona en la ciència i del treball que queda per fer per a aconseguir la igualtat real d'homes i dones en tots els àmbits.

Els bancs violeta es van pintar el passat mes d'octubre i estan repartits per quasi tots els districtes de la ciutat, amb la finalitat de que el major nombre de veïns i veïnes puga gaudir d'ells. En molts casos, es troben en llocs representatius de la vida o tasca de cadascuna de les dones que formen part del projecte i en algun cas en el carrer que porta el seu mateix nom.

Per exemple, es pot trobar el banc dedicat a Carmen Alborch enfront de l'IVAM; el de la doctora Manuela Solís enfront de la Facultat de Medicina, i el de la primera arquitecta espanyola de la història, Matilde Ucelay, a les portes de la Universitat Politècnica de València.

Aquests bancs de color morat estan fabricats amb plàstic reciclat i pela d'arròs. A través d'un codi QR situat en el mateix banc, les persones que vullguen saber més sobre aquests referents femenins podran accedir a més informació sobre la seua biografia i els seus assoliments.

La col·locació d'aquest mobiliari públic millora l'accessibilitat dels carrers, facilita la mobilitat a persones majors, amb alguna discapacitat o xiquets i ofereix espais de descans i socialització, amb l'objectiu de transformar València en una ciutat "cada vegada més saludable i inclusiva".