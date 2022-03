Ucraïna.- El Portal de Transparència crea un apartat per a canalitzar la solidaritat valenciana

Les consellerias d'Igualtat i Participació seran les encarregades d'organitzar la solidaritat valenciana i canalitzar els oferiments que es realitzen per part d'entitats locals, ONGD o particulars.

Des de la web es destaca la importància que l'opinió pública s'informe de les vies d'ajuda només a través dels canals de fonts oficials per a evitar la difusió d'informació errònia o falsa que puga ser contraproduent o perillosa o provocar fraus o estafes. També es recomana que qualsevol donació econòmica que es vullga realitzar es faça només a ONGD de reconegut prestigi.

Respecte a l'ajuda humanitària, la Generalitat està coordinada amb els governs ucraïnés i polonés per a fer l'entrega del material humanitari que els municipis arrepleguen en coordinació amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). Es pot tractar de material sanitari, tèxtil, d'higiene, de refugi, aliments no peribles i un altre de comunicació.

En un altre espai de la pàgina es pot trobar tota la informació relacionada amb els allotjaments de refugiats, que s'articularan a través del sistema d'acolliment de protecció internacional regulat per l'administració pública. Les ofertes d'allotjament es canalitzaran a través de formularis als quals es pot accedir en la web, dirigits la ciutadania, entitats socials, entitats locals i organismes i institucions.

A més, s'ha inclòs un apartat especial per a l'acolliment de xiquets i adolescents sense referent familiar en el qual s'explica que únicament es podrà realitzar a través de les vies legals del sistema de protecció de la Generalitat.

Per a garantir la seua protecció i seguretat i evitar que puguen ser víctimes de màfies de tracta, no es contempla cap altra possibilitat que no siga l'acolliment familiar a través de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.