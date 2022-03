La Banda Municipal de València reprèn les protestes davant l'intent de l'Ajuntament de "desmantellar-la"

Segons informen diversos sindicats, aquest dimarts 8 tindrà lloc una nova protesta convocada a les 18 hores en la passarel·la d'accés al Palau de les Arts, coincidint amb el concert que l'agrupació musical té previst realitzar en el coliseu.

Durant la parada, la Banda Municipal interpretarà marxes fúnebres i processionals. Es tracta de la tercera convocatòria de vaga en els últims mesos arran de la intenció de l'Ajuntament de traslladar la centenària agrupació al Palau, la qual cosa al seu juí comportarà greus conseqüències laborals per als professors i especialment per a la plantilla interina.

El col·lectiu continua així amb les seues mobilitzacions per a defendre els seus drets, encara que lamenta les molèsties que puga ocasionar a la ciutat. No obstant açò, demana a la ciutadania comprensió donada la importància i la tradició que la institució té en València: la Banda Municipal va nàixer al desembre de 1903 i des d'aleshores ha funcionat amb un servici públic de l'Ajuntament.

Representants de la formació van mantindre una reunió el passat 3 de març amb l'alcalde de València, Joan Ribò, però el resultat no va ser satisfactori. "El responsable municipal només va aportar bones paraules, però no es va produir l'esperada notícia que la Banda Municipal de València continuarà adscrita orgànicament a l'Ajuntament de València, única garantia de futur per als qui la integren", lamenta UGT.

Per la seua banda, com a sindicats convocants de la parada, STAS-Intersindical, CCOO, CSIF i SPPLB reiteren el seu suport a la Banda Municipal de València en la seua lluita en defensa de la seua supervivència i dels drets laborals de la seua plantilla.