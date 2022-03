La venda de medicaments, mascaretes i equips de protecció falsos va augmentar durant la pandèmia, segons l'Euipo

Aquest informe, basat en dades de tota la UE i en la informació operativa d'Europol, confirma que la falsificació i la pirateria segueix sent una greu amenaça per a la salut i la seguretat dels consumidors, així com per a l'economia europea. En concret, les importacions de productes falsificats i piratejats van aconseguir els 119 milions d'euros en 2019, la qual cosa representa el 5,8% de tots els productes que entren en la Unió Europea, detalla l'entitat.

Altra de les conclusions és que la crisi sanitària ha oferit noves oportunitats per al comerç de productes falsificats i piratejats, mentre els delinqüents han adaptat els seus models de negoci a la nova demanda mundial. A més de les categories de roba i articles de luxe falsificats confiscats, hi ha un comerç creixent de productes falsificats que poden danyar la salut humana, com a medicaments, aliments i begudes, cosmètics i joguets falsificats.

En els últims anys s'han detectat cada vegada més productes farmacèutics falsificats, que van des de diversos medicaments fins a equips de protecció individual o mascarillas. La distribució s'ha desplaçat quasi per complet dels mercats físics als mercats en línia, la qual cosa ha plantejat motius de preocupació en matèria de salut pública.

Aquests productes il·lícits procedeixen en gran manera de fora de la UE però també poden produir-se en laboratoris il·legals en els estats membres, que són difícils de detectar i poden establir-se amb relativament pocs recursos.

PRODUCCIÓ MÉS SOFISTICADA

La producció de productes alimentosos il·lícits, i especialment de begudes, s'ha tornat més professional i sofisticada, i alguns falsificadors abasten tota la cadena de subministrament i distribució. També es detecten de manera generalitzada vulneracions de les indicacions geogràfiques protegides.

L'informe mostra algunes tendències clau en diversos sectors de productes que són l'objectiu principal dels falsificadors. La roba, els accessoris i els articles de luxe segueixen sent les categories de productes falsificats més comuns, venuts tant en línia com en mercats físics.

Així mateix, es troben entre les principals categories d'articles falsificats dels aproximadament 66 milions de productes confiscats per les autoritats europees en 2020. L'avaluació de les amenaces posa en relleu que la distribució de productes falsificats es basa principalment en les plataformes digitals, una tendència que s'ha vist reforçada per la pandèmia i el consum generalitzat en línia.

Els productes falsificats s'ofereixen en els mercats en línia, a través de transmissions en directe, vídeos i publicitat en les plataformes de mitjans socials, així com en servicis de missatgeria instantània, i solen cridar l'atenció dels clients mitjançant descomptes enganyosos o productes de marca a preus baixos.

Des de l'Euipo recorden que la falsificació és una activitat molt lucrativa per a les xarxes delictives implicades, que obtenen grans beneficis mentre corren relativament pocs riscos. Aquests delictes són considerats com una de les prioritats de la UE en la lluita contra la delinqüència organitzada i les formes greus de delinqüència de 2022 a 2025, en el marc de la plataforma multidisciplinària europea contra les amenaces delictives.

Encara que la majoria de les falsificacions en el mercat de la UE es produeixen fora d'Europa, principalment en Xina i altres parts d'Àsia, la fabricació interna dins de la UE és una tendència a l'alça. La creixent importació en l'Unió de materials d'embalatge i productes semielaborados falsificats apunta, clarament, a la presència d'instal·lacions il·legals de producció en els estats membres.

Les xarxes delictives establides a Europa implicades en delictes contra la propietat intel·lectual distribueixen falsificacions importades i, en alguns casos, compten amb modernes instal·lacions de producció en les quals munten els productes semielaborats.

VENDA DE TELÈFONS EN PERÍODES DE REBAIXES

Paral·lelament, els telèfons mòbils, els seus accessoris i components es troben entre les principals categories de productes falsificats confiscats i es venen en grans quantitats durant els dies especials de rebaixes com el Black Friday i el Cyber Monday.

L'anàlisi arreplega així que els falsificadors s'han aprofitat recentment de l'escassetat mundial de subministrament de xips semiconductors. En el cas dels perfums i els cosmètics, la producció il·lícita es refereix a productes d'ús quotidià, com a xampú, pasta dentífrica o detergents.

A més, el comerç de plaguicides il·lícits continua com una activitat de baix risc i alta rendibilitat, sostinguda per una elevada demanda i per les escasses sancions per als infractors.

I la Covid-19 va donar lloc a una major oferta de contingut digital il·lícit, que sovint està vinculat a altres activitats de ciberdelinqüència. En l'actualitat, la pirateria és principalment un delicte digital i els llocs web que distribueixen il·legalment continguts audiovisuals estan allotjats en servidors de tota Europa, Àsia i Orient Mitjà.