La Comunitat Valenciana, segona autonomia amb una taxa més alta de ruptures matrimonials per cada 100.000 habitants

Així es desprèn de les dades arreplegades pel Servici d'Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) fetes públics aquest dilluns, que llancen un descens en el conjunt d'Espanya d'aquests procediments del 2,5%.

Posant en relació la xifra total amb la població a 1 de gener de 2021, el major nombre de demandes per cada 100.000 habitants es va donar a Canàries, amb 247,5, seguida de la Comunitat Valenciana, amb 238,8; Illes Balears, amb 229,7 i Múrcia, amb 225,4, enfront d'una mitjana nacional que es va situar en 205,7.

Del global de les dissolucions matrimonials presentades a la Comunitat Valenciana durant el passat any, més de la meitat, 7.287, es correspon amb divorcis consensuats entre els cònjuges, un 2,2% més que els 7.128 comptabilitzats un any abans.

Els divorcis no consensuats van aconseguir per la seua banda els 4.264, només un 0,6% més que els 4.467 registrats en 2020. Mentrestant, les separacions no consensuades, 178, van augmentar un 11,3% respecte a les 160 d'un any abans, i les nul·litats van disminuir un 36,4%, d'11 a 7 casos.

MODIFICACIÓ DE MESURES

Durant 2021 es van presentar en els òrgans judicials valencians 1.435 demandes de modificació de mesures matrimonials amb acord entre els cònjuges, un 8,4% més que la xifra registrada (1.324) fa dos anys.

En el cas d'aquestes modificacions de mesures sense acord, 3.935, l'increment interanual va ser del 3,6%, ja que en 2020 es van comptabilitzar 3.797.

D'altra banda, les demandes de mesures de guarda, custòdia i aliments de fills menors amb consens entre les parts van arribar a 2.329, un 9% més que les 2.136 de 2020. També van augmentar, encara que en menor grau, un 3,7%, aquestes mesures sense acord dels cònjuges, en passar de 2.632 fa dos anys a 2.730 en 2021.

Per províncies, en la de València el còmput total de demandes de dissolució matrimonial, sumades les relatives a divorcis, separacions i nul·litats, es va situar en 2021 en 6.718, un 4,4% més que en 2020 (6.432). Per contra, van baixar en les províncies d'Alacant, un 1%, on s'en registrar-se 4.135, enfront de les 4.176 d'un any abans, i a Castelló van descendir un 15%, en comptabilitzar-se 1.116 per les 1.284 de 2020.

A València les separacions consensuades van passar de les 228 en 2020 a les 199 en 2021, les separacions no consensuades van créixer de 100 a 104, els divorcis sense consens de 2.232 a 2.352, els consensuats es van incrementar de 3.866 a 4.060 i les nul·litats es van reduir de 6 a 3.

A Alacant es van registrar en 2020 104 separacions amb consens, per 98 el passat any, i 51 sense consens, enfront de les 55 de 2021. També es van reduir els divorcis no consensuats, de 1.576 a 1.635 i van augmentar de 2.441 a 2.444 els divorcis consensuats. Les nul·litats van baixar de 4 a 3 d'un any a un altre.

Finalment, Castelló va registrar 19 separacions consensuades en 2020 i 36 en 2021 i 11 separacions no consensuades i 19, respectivament. En canvi, van disminuir de 432 a 277 els divorcis litigiosos i de 821 a 683 els acordats. Les nul·litats van ser les mateixes, 1, en cada any.