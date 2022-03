Puig viatja a Euskadi per a entrevistar-se amb Urkullu i homenatjar les víctimes del terrorisme

La reunió amb Urkullu se celebrarà aquest dilluns en el Palau d'Ajuria Enea a partir de les 12.30 hores i arriba en vespres d'una nova reunió de la conferència de presidents, que se celebrarà el cap de setmana vinent a l'illa de la Palma després de l'ajornament amb motiu de la invasió d'Ucraïna.

La cita amb Urkullu forma part de les trobades periòdiques que el cap del Consell manté amb altres presidents autonòmics. Puig ha mantingut trobades durant els últims mesos amb els presidents dels governs de Balears, Andalusia, Canàries o Catalunya. A més, el cap del Consell ha participat en taules redones on ha coincidit amb els seus homòlegs de Galícia, Castella-la Manxa o Castella-Lleó.

L'homenatge a les víctimes coincideix amb la setmana en la qual se celebra el dia europeu contra les víctimes i just quan es compleixen tres dècades de l'assassinat del professor Manuel Broseta a les mans d'ETA. Amb eixe motiu, la Generalitat Valenciana ha preparat per a la setmana vinent una sèrie d'actes que, precisament, comencen durant aquesta visita a Euskadi.

"MEMÒRIA I PREVENCIÓ DEL TERRORISME"

Així, aquest dilluns 7 de març el president de la Generalitat, juntament amb la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i les associacions valencianes de víctimes del terrorisme visitaran el Centre Memorial de Vitòria. El dijous dia 10 les Consellerias de Justícia i Educació, presentaran el projecte educatiu "Memòria i Prevenció del terrorisme" dirigit als i les estudiants de la Comunitat Valenciana.

La consellera Bravo ha explicat la importància que "els nostres joves coneguen la història recent del nostre país en la qual la desraó de la banda terrorista ETA va causar tant dolor i patiment a la societat espanyola". "La millor manera que no es repetisca eixa part tan fatídica de la nostra història és conéixer, per açò treballem per la memòria de totes les víctimes".

La consellera ha explicat que el dijous a la vesprada es projectarà el documental 'Bajo el silencio', dirigit per Iñaki Arteta, en un acte organitzat per la Fundació Manuel Broseta que tindrà lloc en el Casino d'Agricultura de València.

El divendres 11 de març, amb motiu del Dia Europeu del record a les víctimes del Terrorisme la Generalitat ha programat el concert 'Veus per la Memòria' al que s'ha convidat a les associacions de víctimes del terrorisme, a les principals institucions de la Comunitat Valenciana i a la societat civil, perquè tots junts puguem recordar i retre homenatge a les víctimes del terrorisme que tant exemple han donat a aquest país" ha assenyalat la titular de Justícia.