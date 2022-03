Oberta la convocatòria de 2,4 milions en ajudes a emprenedors a València

Van destinades als sectors productius locals amb l'objectiu de pal·liar les conseqüències de la pandèmia impulsant l'activitat econòmica, potenciant l'ecosistema emprenedor valencià i creant ocupació, explica la regidora de Desenvolupament Econòmic Sostenible, Pilar Bernabé.

Aquesta convocatòria inclou dos programes als quals es destinaran 1.205.500 euros: la subvenció Emprén per a donar suport en els inicis de l'activitat a persones que hagen emprès recentment i la subvenció Emplea destinada a afavorir la contractació indefinida a temps complet, les dos en el terme municipal de València.

En el cas d'Emprén, els requisits són que les persones o entitats sol·licitants hagen començat la seua activitat empresarial i s'hagen donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) entre l'1 de gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud, així com que l'activitat es desenvolupe en el terme municipal i no haver sigut beneficiaris de l'edició anterior.

La quantia fixa de la subvenció Emprén es fixa en 1.500 euros, una xifra que s'incrementarà en 500 euros quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud pertanga al col·lectiu de 45 o més anys a la data de l'alta, igual que els que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys el 33% o siguen dones. Per als joves de fins el 30 anys en la data de l'alta la quantia augmentarà en 500 euros més.

Per la seua banda, per a optar a una subvenció d'Emplea és necessari que la persona o entitat sol·licitant desenvolupe la seua activitat en el terme municipal i que la formalització d'un contracte inicial, o la conversió a indefinit a temps complet, s'haja realitzat a partir de l'1 de gener de 2021 i fins a la data de presentació. Només serà possible sol·licitar ajuda per un màxim de dos contractacions per persona autònoma o empresa sol·licitant.

La quantia fixa també és de 1.500 euros, que s'incrementarà en 500 euros quan la persona contractada pertanga al col·lectiu d'aturats de llarga durada, 45 o més anys a la data de contractació, un grau de diversitat funcional d'almenys el 33% o dones. D'igual manera, si es contracta joves de fins el 30 anys (inclosos) a la data de la contractació, augmentarà en 500 euros.