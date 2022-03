Primera convenció ciutadana per al futur pla valencià de salut mental

Es tracta d'un procés pioner en el qual participaran 70 ciutadans seleccionats aleatòriament i deliberaran per a arribar a recomanacions sobre com abordar la salut mental, les drogodependències i les conductes addictives. Les seues propostes seran traslladades als grups polítics i experts perquè siguen tingudes en compte en l'elaboració del pla específic.

La primera sessió, de les quatre que se celebraran durant març, es retransmetrà per 'streaming' i comptarà amb experts, familiars de malalts, representants del món acadèmic i especialistes sanitaris, avança l'administració autonòmica.

En la convenció intervindrà un comité d'experts en diverses àrees (filosofia, literatura, sociologia, història, educació, clínica...) amb caràcter consultiu, a més d'un altre de seguiment format per representants dels grups polítics parlamentaris valencians, associacions de persones amb malaltia mental i familiars, agents socials, col·legis professionals i associacions científiques afins a la psiquiatria. Tots vetlaran pel seguiment del procés.

Els participants conformen una mostra descriptiva de la població valenciana, la majoria de la província de València i més del 50% dones. Per edat destaca lleugerament la franja de 40-60 anys -el participant més jove té 16 i el de major edat 75- i per estudis el perfil és variat.

La selecció es va realitzar en tres fases. En la primera es va convidar a 9.000 persones seleccionades mitjançant un mostreig sistemàtic, de les quals 458 van decidir inscriure's; és a dir, més del 5% del total quan en aquest tipus de processos se situa en el 2,5%. Seguidament es va dur a terme un segon sorteig per part del servici tècnic d'assegurament de la Conselleria de Sanitat per a seleccionar els 70 participants.

Ara, els participants no seleccionats després del segon sorteig i la ciutadania interessada podran participar de forma online. El fòrum estarà gestionat per la professora Sacramento Pinazo, membre del comité d'experts, i Rosa Bayarri com a presidenta de la confederació de salut mental de la Comunitat i integrant del comité de seguiment.