Ucraïna.- Puig xifra en 1.000 els refugiats arribats ja a la Comunitat, als quals s'intentarà integrar "al màxim"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat que s'està accelerant el dispositiu valencià de solidaritat amb Ucraïna i que ja són 1.000 els refugiats arribats a la Comunitat Valenciana. Segons ha dit, s'intentarà integrar "al màxim" a la població que arribe a la Comunitat.

Puig, que ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després d'assistir a la dessetena edició dels Premis Pyme Carrefour Comunitat Valenciana, ha recordat que ja han arribat a la Comunitat Valenciana com a mínim 1.000 persones procedents d'Ucraïna que van eixir al principi de la invasió i -ha afegit- "està clar que vindrà vindre un contingent important a la Comunitat Valenciana perquè ací hi ha una part de les colònies més importants d'Espanya, entre 20.000 i 30.000 persones".

El cap del Consell ha assenyalat que s'està treballant intensament, "sobretot en aquells territoris on hi ha ja més persones d'Ucraïna, i pensant que hi ha una qüestió fonamental i és que tinguen permís de residència i de treball", "Intentarem integrar al màxim a la població i estem amb els braços oberts perquè som una societat solidària i també hem patit en el passat aquestes circumstàncies i volem que, almenys, les persones que estan patint tant, tinguen ací l'acolliment que es mereixen", ha subratllat.

"Hem de tindre una màxima coordinació, hi ha una voluntat de cooperació molt gran per part de la societat valenciana, però hem d'organitzar-ho adequadament", ha afirmat Puig.

Sobre aquest tema, Ximo Puig ha explicat que "els municipis estan fent un treball de concreció dels recursos disponibles i, a través també de la Vicepresidència del Govern valencià, s'intentarà coordinar de la millor manera possible".

D'altra banda, ha recordat que el Govern valencià, juntament amb les empreses valencianes i amb entitats de tot tipus i els propis ajuntaments, manarà el més ràpidament possible un comboi de cooperació "per a intentar que les persones que estan en el propi territori patint l'agressió criminal tinguen, a través dels corredors, els aliments necessaris, la roba i equipaments que ha demanat l'ambaixada". Ha concretat que l'eixida d'aquest comboi és "qüestió de dies".