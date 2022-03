Oltra recorda a Bravo que la llei valenciana contempla des de 2018 l'explotació sexual com a violència masclista

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per la seua opinió sobre les mesures avançades aquesta setmana per Bravo per a abolir la prostitució. Una d'elles consistia en el reconeixement de les dones prostituïdes com a víctimes de violència masclista.

Sobre aquest tema, la vicepresidenta ha explicat que la Llei Valenciana contra la Violència de Gènere es va adaptar en 2018 al Conveni d'Istanbul que defineix l'explotació sexual com a violència masclista, que no de gènere.

"L'explotació sexual és una violència masclista que ja està conceptuada com a tal en la llei valenciana des de 2018 que impulsem des de la Conselleria d'Igualtat", ha insistit.

Preguntada per si considera aleshores que no és necessària la reforma sol·licitada per Bravo, ha dit: "Des de 2018 la llei està i crec que que és una de les poques d'Espanya que està adaptada al Conveni d'Istanbul".