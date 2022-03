Palo Market torna a Vivers al juny amb una "potent" proposta majoritàriament femenina

Després de dos anys d'aturada, Palo Market proposa la seua edició "més ambiciosa" amb el suport d'Aperol Spritz com a patrocinador principal, i la col·laboració de cerveses Turia. A més de la presència majoritària de dones, l'esdeveniment vol contribuir a revitalitzar la cultura emergent apostant per les tendències més audaces en la música, el disseny i la gastronomia.

La reactivació del festival genera expectatives molt favorables a València, especialment per l'alta demanda de sol·licituds rebudes per a exposar. També la previsió de públic, 30.000 persones, la programació musical i les millores en les infraestructures contribueixen a assegurar l'èxit d'aquesta edició, destaquen els organitzadors.

Palo Market Fest va nàixer a Barcelona fa set anys, va arribar a València fa sis i hui és referent a Europa entre les experiències d'oci i cultura més creatives.

Malgrat la pandèmia, les restriccions i les cancel·lacions, es consolida a València com un dels festivals itinerants més influents de la ciutat. Un esdeveniment que integra a tots els públics, sectors artístics molt diversos i connecta el talent local amb el de ciutats com Barcelona i Madrid, convertint-se en una plataforma cultural que en aquesta edició, es posiciona com "el festival amb més presència de dones en el seu cartell".

Palo Market "va captivar" al públic valencià des de la seua primera edició i, entre les quatre celebrades, més de 100.000 persones ho han visitat. En 2022 es presenta amb energies renovades per a oferir un pla a tots els que els interessa descobrir les últimes tendències, connectar amb la gent "més 'cool'" de la ciutat i gaudir d'un cap de setmana "espectacular".