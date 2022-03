Ucraïna.- Puig garanteix l'escolarització i assistència sanitària als menors ucraïnesos refugiats a la Comunitat

"Ací qualsevol persona tindrà dret a l'assistència sanitària, a l'Educació i tots els serveis socials que s'ofereixen", ha indicat Puig a Alacant en declaracions als mitjans, abans de reunir-se amb associacions i col·lectius afectats per la invasió russa d'Ucraïna. Sobre aquest tema, ha expressat la seua "màxima voluntat d'acolliment" de refugiats.

"No podem dir quants poden vindre, no tenim una xifra. La Unió Europea fa un marc global i, en eixe marc global, estem disposats a rebre a les persones que tinga relació amb la Comunitat", ha explicat Puig, qui ha reafirmat que aquest és un "poble solidari" i "ho estem demostrant aquests dies" perquè "tenim milers de telefonades per a intentar donar suport". No obstant açò, ha assenyalat que s'ha de donar suport "amb la màxima serenitat i organització", per la qual cosa ha demanat eixa ajuda es faça "amb racionalitat" i fent les coses "bé".

Respecte a l'arribada de menors, ha remarcat que "s'està preparant" un pla d'acolliment encara que "ja han arribat persones i familiars" a la Comunitat Valenciana que, en un primer moment, "ja van eixir en automòbil i estan entre nosaltres", per la qual cosa "tenen dret a sanitat i educació", una situació que ja s'ha produït en diferents col·legis.

"Hi ha persones que ja han vingut ací a refugiar-se; ens consta que han sigut diverses famílies i tots tenen dret assistència sanitària", ha assenyalat Puig, qui ha agregat que "des que va arribar el Botànic, a la Comunitat Valenciana s'ha universalizado la salut, per la qual cosa ací qualsevol persona té dret a sanitat".

Igualment, ha insistit que s'escolaritzarà també als menors i que ja s'estan produint incorporacions als centres, "algunes de caràcter molt individual". "A la Comunitat Valenciana garantim els pilars de l'Estat del Benestar a aquelles persones que fugen de la mort i d'aquest atac horrible", ha conclòs.