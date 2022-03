Detingut un empresari per explotar a jornalers en la recol·lecció de cítrics

A més, investiguen quatre persones, encarregats i caps de quadrilla de l'empresa de treball temporal, de diferents nacionalitats, perquè suposadament tenien constància d'aquestes pràctiques i col·laboraven en l'explotació laboral. L'ara detingut ja havia sigut arrestat amb anterioritat per fets similars.

L'actuació s'ha dut a terme en el marc de l'Operació Luneda. Al detingut, de 42 anys i nacionalitat georgiana, se li considera presumpte autor d'un delicte contra els drets dels treballadors, pertinença a grup criminal, falsedat documental i usurpació d'estat civil.

Al mes d'octubre de 2021, l'Equip Roca de la Guàrdia Civil de Calp (Alacant), mentre realitzava el seu control habitual en l'àmbit rural, va tindre coneixement que en una finca dedicada al cultiu i recol·lecció de cítrics es trobaven diverses persones que afirmaven trobar-se en situació il·legal.

Després de la detecció de l'existència d'indicis de suposats delictes contra els drets dels treballadors amb finalitats d'explotació laboral, l'Equip de Policia Judicial de Xàbia es va fer càrrec de la direcció de les diligències i va començar una investigació per aquests fets.

Agents de la Guàrdia Civil i la Inspecció de Treball i Seguretat Social han dut a terme aquests últims mesos diverses inspeccions a finques agrícoles pertanyents a les províncies d'Alacant i València, en concret a Pego, Dénia, Llíria, Alzira i Carcaixent, en les quals es va comprovar com l'ocupació de mà d'obra en situació irregular era una "pràctica habitual", per part d'una empresa de treball temporal amb seu social a Alzira.

No obstant açò, la situació de vulnerabilitat en la qual es trobaven els treballadors no era objecte de coneixement dels amos de les finques, tal com es va constatar amb posterioritat.

18 AFECTATS

En els mesos de novembre i desembre, es van establir diversos operatius en els quals va participar l'Equip Roca de Calp, l'Equip de Policia Judicial de Xàbia i una patrulla del Lloc Principal de Carcaixent, en els quals es va aconseguir identificar a 18 persones de diferent nacionalitat en situació irregular que tampoc havien sigut donades d'alta en la Seguretat Social.

Després de les manifestacions obtingudes per part dels jornalers, es va confirmar que l'empresa es prevaler de les seues necessitats per a també abonar un salari inferior que als treballadors en situació regular, així com una diferència salarial en virtut del seu país d'origen.

Una vegada que les investigacions van arribar a la seua fi, el passat 1 de febrer es va procedir a l'entrada i registre en dos finques agrícoles pertanyents a les localitats de Carcaixent i Alzira. En l'operatiu, es van intervenir 12.600 euros en metàl·lic, un vehicle d'alta gamma i documentació rellevant de l'empresa investigada.

L'Operació Luneda s'ha saldat amb la detenció a Carcaixent de l'administrador únic de l'empresa i s'investiga altres quatre responsables de les quadrilles. L'empresari, que ja havia sigut detingut amb anterioritat per fets similars, va ser posat amb les diligències instruïdes a la disposició del Jutjat de Primera Instància de Dénia, que va decretar la seua llibertat amb càrrecs.