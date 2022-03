Cvirus.- Els casos cauen fins als 2.729 i els hospitalitzats baixen dels 800 a la Comunitat Valenciana

D'aquesta manera, la xifra total de positius se situa en 1.299.227 persones. Els nous casos per províncies són 266 a Castelló (156.722 en total), 779 a Alacant (453.712), 1.683 a València (688.789) i 1 no assignat, per la qual cosa la xifra de casos no assignats ascendeix a 4.

Les huit defuncions, tots ells en els últims 7 dies, corresponen a cinc dones d'entre 62 i 92 anys; i tres homes de 54, 67 i 88 anys. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 9.047: 1.046 a la província de Castelló, 3.446 a la d'Alacant i 4.555 a la de València.

Quant al nombre d'altes, s'han registrat 4.807. Així, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana és de 1.276.284. Per províncies, les altes es distribueixen així: 154.472 a Castelló, 445.561 a Alacant i 676.192 a València. El total d'altes no assignades ascendeix a 59.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 775 persones ingressades, 32 menys que ahir, i 77 llits UCI ocupats, 5 menys: 102 a la província de Castelló, 7 en UCI; 247 a la província d'Alacant, 25 d'elles en UCI; i 426 a la província de València, 45 en UCI. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 25.337 casos actius, la qual cosa suposa un 1,93% del total de positius.