Ucraïna.- Morata apunta que la Comunitat Valenciana afronta "problemes" per valor de quasi 1.000 milions per la guerra

Precisament, la vicepresidenta de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Eva Blasco, ha mostrat la seua preocupació respecte als efectes en països de Centre Europa i del mar Bàltic, veïns de Rússia o Ucraïna, que tinga aquest conflicte. Així s'han manifestat tots dos a la seua eixida de la reunió que ha convocat el president de la Generalitat, Ximo Puig, amb agents socials per a tractar el conflicte i arbitrar mesures de crèdit per a empreses.

I és que ara mateix, en paraules del president, el mercat rus està "tancat". Açò, segons ha explicat Morata, suposa un problema "més d'importació que d'exportació", atés que tant Rússia com Ucraïna són països productors de matèries primeres.

En concret, de Rússia s'importa fusta i alumini principalment, i en 2021 les importacions van ascendir a 377,4 milions, per 260,4 de les exportacions. Ucraïna, per la seua banda, produeix el 70% de les argiles que utilitza el sector ceràmic. Les importacions d'aquest país van ascendir fins el 245,3 milions en 2021 i les exportacions, el 92,5.

Morata ha remarcat la necessitat de buscar "mercats alternatius" tant per a l'exportació com per a la importació, i ha demanat "fer alguna cosa" respecte al preu de l'energia ja que "no pot ser que estiga en una constant pujada.

Per a trobar aquests "nous mercats", ha advocat per "eixir al món però d'una forma conjunta", ja que "Europa estarà tocada molt temps". No obstant açò, "el món és molt gran" i a Àsia i Àfrica existixen economies que estan "funcionant molt bé". "Cal obrir-se davant aquesta circumstància terrible", ha remarcat, al mateix temps que ha assenyalat que "Europa ha d'estar unida i demostrar que és capaç de tindre una veu única".

De fet, ha indicat que "Europa té 250.000 milions d'inversió a Rússia" i que en aquests moments, "les cadenes de subministraments s'han tornat a trencar". "Cal ser pacients però hem d'estar ocupats a buscar solucions", ha agregat.

"AFECTA A TOT UN CONTINENT"

Per la seua banda, Blasco ha remarcat que la guerra d'Ucraïna "afecta a tot un continent" i que arriba en un moment d'"incipient recuperació" després de la pandèmia, però en el qual estan a l'alça els preus de l'energia, les matèries primeres i els nolis de transport.

De fet, ha remarcat que s'han vist afectats sectors com l'agrari, el de l'automòbil i el ceràmic i que aquesta situació afecta en gran mesura a Centre Europa i els països bàltics. "Cada vegada són més els sectors afectats i no està clar que açò vaja a concloure de manera ràpida. L'evolució no és molt favorable", ha lamentat.

La vicepresidenta de la patronal ha indicat que no han realitzat càlculs respecte a quantes empreses hi ha directament afectades pel tancament de Rússia i Ucraïna, ja que "no es tracta ja d'inversions directes en aquests països, sinó en uns altres com Polònia, Hongria, els bàltics, Finlàndia i Suècia hi ha situacions molt complicades".

"És un conflicte que no afectarà a nivell econòmic o d'exportacions a Rússia o a Ucraïna, sinó que és un conflicte en tota Europa i açò ens preocupa en gran manera", ha agregat la vicepresidenta de la patronal.