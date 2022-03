Ucraïna.-Palau de la Música no es planteja preguntar a artistes russos per la guerra: "No censurem per una nacionalitat"

Així ho ha manifestat la presidenta de l'auditori municipal, la regidora Gloria Tello, després de la decisió del Teatre de la Scala de Milà de prescindir del director d'orquestra rus Valery Gergiev després que no haja respost a una carta enviada per autoritats de la ciutat italiana perquè condemnara la invasió de Rússia a Ucraïna.

Quan se li ha preguntat a l'edil, durant una trobada amb mitjans per a presentar una actuació a París de l'Orquestra de València, si des de la institució valenciana es plantegen preguntar sobre el conflicte a artistes russos amb els quals manté una estreta relació, com el pianista Grigori Sokolov, Tello ha considerat que és "evident que els artistes de Rússia es veuen bastant afectats per aquesta guerra, no només pel tancament de l'espai aeri, sinó també de les transaccions amb el Banc Central rus i açò ja perjudica profundament els professionals d'eixe país".

I ha afegit: "No per una nacionalitat censurem a ningú perquè dins del mateix país pot haver-hi gent amb unes idees i gent amb unes altres. Per tant, jo entenc que no podem tancar els contractes, llevat que hi haja problemes com els quals he comentat, amb artistes que no hagen pronunciat a favor d'aquesta guerra per ser d'un país. Seria tan injust com si quan Espanya estava sota la dictadura franquista s'haguera ficat a tots sota el mateix prisma".

En la mateixa línia, ha dit que no li pareix bé "demanar a ningú que es pronuncie" sobre la seua ideologia. "Una altra cosa -ha precisat- és que el que faça espontàniament i que algú faça un al·legat a favor de la guerra".