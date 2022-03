Cultura.- L'Orquestra de València actuarà a París en la seua primera eixida internacional en 12 anys

Així ho han anunciat la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, i el director de l'auditori municipal, Vicent Ros, en una roda de premsa en la qual han subratllat la importància que l'agrupació tinga projectes d'actuacions i gires en l'estranger, així com gravacions.

La cita a Sala Gaveau es gesta dins de l'Any Iturbi que es va celebrar en 2020 per a commemorar el 125 aniversari del naixement del famós pianista valencià, però, a causa de la pandèmia, no es va poder portar endavant. Eixe lloc, amb un aforament de vora un miler de persones, va ser molt rellevant en la trajectòria de José i d'Amparo Iturbi (ella, de fet, va donar allí en 1925 el seu primer concert important fora de les fronteres espanyoles).

Ara, després de consultar amb el director de l'orquestra, Alexander Liebrich, que estarà al capdavant del concert amb uns 65 intèrprets, l'OV viatjarà por fi a París con un programa de "sabor" francés i valencià.

El recital s'obrirà amb la impressionista partitura 'Ma mere l'oye' de Maurice Ravel i continuarà con el cicle de cançons 'Les Nuits d'eté' op.7 de Berlioz sobre sis poemes del poeta Théophile Gautier. Aquesta obra serà cantada por la mezzosoprano Anna Lucia Richter. L'obertura 'La Capricciosa Corretta', del compositor valencià Vicent Martín i Soler, i la romàntica Simfonia número 5 'Reforma' de Mendelssohn completen el programa.

L'actuació serà a taquilla i compta amb la col·laboració d'institucions com la Cambra de Comerç de València, la Unesco o el Consolat d'Espanya a París, entre d'altres.

"PROJECTES DAMUNT DE TAULA"

Tant Tello com Ros han confiat que l'actuació siga "la primera a l'estranger en molt temps però no l'última" i, encara que han descartat donar detalls pel moment, des de la direcció del Palau s'assegura que hi ha "projectes damunt de la taula" en diversos països "i no només a Europa". "Es tracta de coses molt interessants que no s'han fet mai. Tant de bo isquen", ha exclamat Ros.

Per a materialitzar-los, Liebrich ha iniciat en els mesos que porta al capdavant de la formació un treball per a elevar el nivell artístic i "posar l'orquestra on tots pensem que ha d'estar", ha agregat el responsable de l'auditori.

Liebrich, en un missatge gravat que s'ha reproduït en la trobada amb els mitjans, ha manifestat que està molt content de la col·laboració que està mantenint amb els músics, amb "preciosos moments musicals".

"És un honor i un placer presentar també la ciutat de València en aquest viatge. Per a nosaltres és important tindre un tour, però és encara mes important, en aquesta època molt difícil d'una guerra cruel, que nosaltres com a orquestra internacional amb músics de tants països puguem viatjar junts i com a amics a París", ha asseverat el mestre alemany.

La tasca hauria de fructificar també en la represa de les relacions amb entitats culturals de Madrid i Barcelona, des d'on "últimament no hi ha hagut molt interés per part dels gestores", ha reconegut Ros. En açò influeix també que el Palau, a causa de les obres de remodelació pendents, no disposa de la seua sala per a oferir en els intercanvis.