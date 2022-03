Av.- Ucraïna.- Generalitat crea una línia de crèdit de 10 milions a empreses pendents de pagaments per la guerra

20M EP

NOTICIA

La Generalitat engegarà una línia de crèdit circulant de 10 milions d'euros per a empreses que tinguen operacions pendents de cobrament a Rússia i Ucraïna que no podran percebre per la situació econòmica de tots dos països ocasionada per la guerra i no tinguen asseguradora que les cobrisca.