Cultura.- Ariodante per fi: l'òpera barroca torna a Les Arts amb bellesa i actualitat

La Sala Principal va acollir la funció, que compta amb direcció musical al capdavant de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana d'Andrea Marcon, un dels més prestigiosos experts en música antiga del panorama internacional, i que ofereix de la mà del director d'escena Richard Jones -Benjamin Davis és l'encarregat de la reposició- una visió actualitzada, molt escocesa i austera de la intriga caballeresca d'ambició, gelosia i enganys basada en 'Ginevra, principessa di Scozia', d'Antonio Salvi, i inspirada en els cants IV-VI d''Orlando Furiós', de Ludovico Ariosto.

Així, durant quasi quatre hores i tres actes, els espectadors viatgen a una illa de pescadors a l'Escòcia dels anys setanta en una sola escena que aconsegueix mobilitat gràcies al moviment d'integrants del Cor i que evoca alguns passatges mitjançant marionetes. En aquest marc, la versió posa l'accent en l'opressió que la cultura moralista i masclista imposa especialment sobre les dones.

La bella partitura d''Ariodante' està escrita per als cantants de l'època més impressionants. En aquesta producció, del Festival d'Aix-en-Provence, en coproducció amb la Dutch National Opera & Ballet, Canadian Opera Company i Lyric Opera de Chicago, Les Arts presenta un repartiment compost per la mezzosoprano russa Ekaterina Vorontsova, que dóna vida a Ariodante; el baix italià Lucca Tittoto, encarnant el rei d'Escòcia; l'emergent soprano canadenca Jane Archibald, com la virtuosa i injustament acusada Ginevra; el contratenor francés Christophe Dumaux, el malvat Polinesso; i els nord-americans Jacquelyn Stucker, en el rol de Dalinda, i David Portillo (Lucarnio) al costat del tenor del Centre de Perfeccionament Jorge Franco (Odoardo).

La posada en escena es completa amb escenografia i vestuari d'Ultz, il·luminació de Mimi Jordan Sherin, i coreografia de Lucy Burge. La representació amb titelles està davall direcció d'escena de Finn Caldwell i amb el disseny Nick Barnes i Finn Caldwell.

El director artístic de Les Arts, Jesús Iglesias, valora que l'òpera barroca torne a València, com està succeint "en els grans teatres del món" i per a mostrar al públic repertori d'altres èpoques i diversitat de títols i estils.

"HI HA VIDA MÉS ENLLÀ"

Defèn que al costat de "'La Traviata' o 'Madama Butterfly', obres fonamentals", cal tindre en compte que "hi ha vida més enllà d'eixos repertoris" i que el públic ha de buscar altres experiències.

Les Arts representarà de nou aquesta obra mestra d'Händel els dies 4 i 6 de març.