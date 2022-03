Arranca el montaje de la falla municipal de València: "Casi tienes que pellizcarte"

Tanto Alejandro como Antonio se han mostrado ilusionados por ver en la calle parte de su creación: una falla de 20 metros de altura, protagonizada por un oso polar bajo el lema 'Protegeix allò que estimes' para concienciar sobre la supervivencia del planeta y de todas sus especies.

"Casi tienes que pellizcarte", ha confesado el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, dos años después de que la meditadora del monumento municipal de 2020 fuera indultada como símbolo de resistencia a la pandemia y finalmente fuera consumida por el fuego en septiembre.

Ahora ya "se atisban unas Fallas cien por cien", ha constatado el artista fallero Alejandro Santaeulalia después de que dos enormes grúas hayan llevado al epicentro de València la base donde descansará el oso, traído desde el taller de Benaguasil. Este montaje se ha adelantado unos días porque la plaza del Ayuntamiento es peatonal y así pueden tener margen de maniobra ante cualquier imprevisto.

De hecho, para este viernes y todo el fin de semana se prevé lluvia "muy potente", así que la intención de los artistas es acabar de montar el oso entre el miércoles y el jueves, envolverlo después en plástico y retomar la instalación cuando pase la tormenta.

Se trata de una falla con mucha positividad y color y con un mensaje de esperanza -"cuidemos el planeta porque no es nuestro"-, pero también un resumen de la obra de 'Dulk'. "Nunca he hecho algo tan grande", ha destacado el creador, quien sí había trabajado el mural en la calle y no se creía que podía llegar este día.

"Estoy como un niño", ha confesado Segura, para destacar que de momento el boceto ha gustado mucho porque tiene color y formas "muy agradables", así como un mensaje "muy claro y rotundo" que espera que cale en el público.

"LA FALLA MUNICIPAL TIENE QUE ARRIESGAR"

Como presidente de Junta Central Fallera (JCF), Galiana ha coincidido que entronca con "lo que está pasando en la sociedad" y ha descartado que la falla del Ayuntamiento tenga que ser a gusto del consumidor. "Sobre gustos no hay nada escrito: la falla municipal tiene que arriesgar porque no vamos a concurso", ha defendido, lo que permite a los artistas trabajar "sin ningún tipo de presión".

Tras las dos primeras 'mascletaes', el edil ha hecho un balance "abrumador" y ha aplaudido las ganas de celebrar tanto del público como de los pirotécnicos. "No sé si es porque la memoria nos falla o porque teníamos muchas ganas, pero nos están pareciendo unas Fallas excelentes desde el minuto uno", ha manifestado.

También ha resaltado los aplausos durante la Crida -"la gente jaleaba cada frase"- y ha vuelto a recordar que hay que llevar mascarilla en las aglomeraciones. Sobre si hay que "repensar" este acto por las imágenes de alcohol y suciedad, ha remarcado que estos dos años se han centrado en "lo urgente, en intentar salvar el mundo fallero y sus oficios", y ha pedido no olvidar que las Fallas son "una fiesta de calle".