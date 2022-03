Oltra lamenta la "cacera de l'extrema dreta" basada en "mentides" contra funcionaris pel cas del seu ex-marit

En declaracions als mitjans, Oltra ha postil·lat que PP i Vox demanen la seua dimissió "diàriament amb arguments d'allò més pelegrí i moltes vegades inventant-se'ls com en aquest cas" i ha criticat als 'populars' per anar "a rebuf" de l'extrema dreta en un cas en el qual estan participant Vox i España 2000.

Al seu juí, aquesta investigació està "empastrant a funcionaris i treballadors públics i d'entitats sense ànim de lucre que fan el seu treball professional" i ha lamentat que "per a fer guerra política" estiguen "fent passar una mala estona a aquestes persones", amb "mentides" que assegura que es desmuntaran.

Els tres grups de l'oposició en Les Corts -PP, Ciutadans i Vox- han demanat la dimissió d'Oltra i han considerat que "si no ho fa, el president, Ximo Puig, hauria de cessar-la".

En declaracions als mitjans, la portaveu adjunta del PP, Elena Bastidas, ha indicat que "se sabia la identitat i la connexió de l'abusador amb Oltra" i que "la directora territorial ha dit que complia ordes"; així com que un "informe parajudicial" va ser "encarregat per un alt càrrec de la Conselleria d'Oltra per a desacreditar la versió de la víctima".

La portaveu de Ciutadans, Ruth Merino, s'ha referit a una informació que publica 'El Mundo', segons la qual, "un alt càrrec de la Conselleria d'Igualtat ha manifestat en seu judicial que va rebre ordenes per a confeccionar un expedient paral·lel en el cas dels abusos de l'ex marit d'Oltra". En resposta, Oltra s'ha preguntat: "Qui diu que ha dit això? Això no és així, ni ho ha dit ningú".

Per la seua banda, la síndica de Vox, Ana Vega, s'ha remès a les paraules de la secretària jurídica del partit, Marta Castro, per a qui "és una qüestió d'extrema gravetat la falta de protecció que pateixen els menors tutelats a la Comunitat Valenciana, i és una vergonya que tot haja eixit a la llum perquè una xiqueta valenta va decidir denunciar públicament a la totpoderosa Oltra".

Per la seua banda, la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, s'ha mostrat "bastant sorpresa de com" des de l'oposició en la cambra, "es fa un seguiment absolut d'una estratègia teixida per l'extrema dreta i se li dedica més temps que a fer polítiques d'oposició".

A més, ha criticat que "es jutge un procés judicial" per part de grups de les Corts. "Acabe de sentir vergonya de certes declaracions que no respecten un procés judicial que està en procés", ha asseverat.