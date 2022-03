Mariano Barroso, després de veure la seua primera mascletà: "Estic com si portara dos dies escoltant rock and roll"

"Estic com si portara dos dies escoltant rock and roll", ha explicat als mitjans de comunicació instants després del tret, a càrrec de Pirotècnia Peñarroja, de la Vall d'Uixó.

El director ha gaudit de l'arrancada de les festes de València, menys d'un mes després que la capital del Turia acollira la gala dels Premis Goya amb motiu de l'Any Berlanga.

Ha sigut la primera mascletà per a Barroso. "És la primera vegada i estic segur que no serà l'última", ha assenyalat, abans de destacar "com està la gent totalment implicada i la descàrrega d'adrenalina i d'alegria de tot el món". "És molt emocionant, la veritat", ha insistit.

Barroso s'ha preguntat quants decibels ha aconseguit el terromoto i ha explicat que ja havia rebut algunes recomanacions de l'alcalde de València, Joan Ribó: "M'ha dit 'no et pots tirar cap enrere, encara que l'impuls és tirar-te cap enrere, tampoc pots tancar la boca ni tapar-te les oïdes. I ací que hem aguantat i és molt espectacular", ha assegurat.