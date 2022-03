Compromís i Unides Podem tornen a demanar la dimissió de Martínez (APV) i el PSPV retrau que la petició "no és lleial"

Així s'han pronunciat els portaveus parlamentaris dels tres grups (Papi Robles, Pilar Lima i Manolo Mata) després de la Junta de Síndics d'aquest dimarts, respecte a una informació d'eldiario.es sobre l'informe que l'Advocacia de l'Estat va elaborar i que, segons aquest mitjà, reflecteix quatre irregularitats. Lima ha remarcat que la qüestió els "preocupa", mentre que Robles ha assegurat que "el port no està actuant de manera transparent".

També la portaveu adjunta d'Unides Podem, Estefania Blanes, ha considerat que la permuta és "irregular" i que "eixa cessió i concessió ja hauria d'estar caducada". A més, ha indicat que han sol·licitat la compareixença del president de Ports de l'Estat, que "s'ha negat a vindre a donar explicacions".

Robles, per la seua banda, ha dubtat de la viabilitat de la continuïtat de Martínez i ha lamentat que "no vullga entregar documentació a la ciutadania" i que "ens hàgem d'assabentar per la premsa dels procediments administratius del port".

MATA DEFÈN A MARTÍNEZ

Per la seua banda, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha afirmat que "totes les decisions que s'han pres des de l'Autoritat Portuària de València (APV) estan emparades pels informes tècnics i emparades per la legislació" i ha remarcat que "el seu president sempre actua sota l'imperi de llei".

En aquest sentit, el portaveu socialista ha instat Compromís i Unides Podem a "tranquil·litzar-se i deixar de confondre sembrant ombres de sospita on no hi ha cap irregularitat", ha insistit Mata.

Així mateix, ha explicat que "l'Autoritat ja va posar a la disposició dels membres del Consell d'Administració tota la informació sobre la permuta de terrenys" i ha assegurat que, "a més la prova que l'APV ha actuat sempre a favor dels interessos dels valencians és que va ser ella la que va realitzar una consulta a l'Advocacia de l'Estat sobre si la possible operació era correcta abans de la presa de qualsevol decisió".

"La mateixa APV i el Consell d'Administració són els que van revisar l'acte que havien adoptat i ho van declarar lesiu" ha detallat Mata, i ha afegit "que és una declaració que ja està a l'espera d'una resolució judicial".

Finalment, Mata ha qualificat de "imprudents" les declaracions de Compromís i Unides Podem sobre aquest tema i ha apuntat: "Els socialistes quan creiem que algun dels seus alts càrrecs no actua correctament mai ens plantegem demanar la seua dimissió".