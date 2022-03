Mobilitat Sostenible inicia la construcció del carril bici de l'avinguda del Cid de València

L'encreuament de l'avinguda del Cid amb el carrer Santa Cruz de Tenerife ha sigut el punt d'inici per a les obres d'execució del carril bici que connectarà el barri de Tres Forques amb l'anell ciclista. Els treballs es mantindran fins al dia 11 de març, dia en què se suspendran fins al dia 21 amb motiu de les festes falleres, segons ha informat el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament va adjudicar al Grup Bertolín SAU la construcció d'aquesta connexió ciclista per un import de 814.997,76 euros (IVA inclòs), així com la connexió ciclista del carrer de Sant Vicent Màrtir entre el carrer de Marvà i la plaça d'Espanya, que va iniciar les seues obres el passat mes de gener per 226.839,63 euros (IVA inclòs).

Aquests dos carrils bici augmentaran el recorregut ciclable de València en 2,1 quilòmetres. Segons ha assenyalat el regidor responsable de l'àrea, Giuseppe Grezzi, "la seua construcció amb prou faenes tindrà cost per a la ciutat de València, ja que serà subvencionada pràcticament en la seua integritat per fons europeus, gràcies a l'encert de les polítiques i l'enorme esforç que en els últims anys està realitzant el servici de Mobilitat Sostenible, en plena sintonia amb les polítiques mediambientals que dicta la Unió Europea".

Com es va publicar la setmana passada, tots dos carrils seran subvencionats pels fons Next Generation de la Unió Europea amb un import corresponent al 90% del seu pressupost inicial sense IVA, és a dir, amb 864.861,40 euros d'ajuda. Tal com estava previst, el carril bidireccional -que ja té el seu primer tram realitzat en l'avinguda del Cid, entre l'avinguda de Tres Creus i el carrer de Santa Cruz de Tenerife- tindrà un ample de 2,50 metres.

Després de discórrer per la via de servici de l'avinguda del Cid en sentit centre, passarà a l'altura del carrer de Totana al lateral nord de la calçada, completant així el seu recorregut fins a la plaça d'Espanya. L'actuació vindrà acompanyada d'una millora per a la circulació per als vianants, en aquest cas a l'altura de la plaça del Obispo Amigó, on es realitzarà un nou pas de vianants paral·lel al carril bici.

A partir del carrer San José de Calasanz, el repartiment del viari serà de dos carrils per al trànsit motoritzat, dos per a les bicicletes i vehicles de mobilitat personal -un per sentit-, i un segregat per a l'ús exclusiu d'EMT i taxi.

En arribar a la Plaça d'Espanya, aquest eix, juntament amb el del carrer de Sant Vicent Màrtir des de Marvá, donaran continuïtat al carril bici ja executat fins a la plaça Sant Agustín i l'Anell Ciclista. Les obres, finalment, suposaran una important connexió amb la zona oest de la ciutat i, especialment, amb els barris de Tres Forques, Nou Moles, Patraix i Arrancapins.